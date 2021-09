Donderdagavond staat Depoitre met de JKAA Gent in de Conference League tegenover het Cypriotische Anorthosis Famagusta. Bij Sport/Voetbalmagazine sprak de spits over de nieuwe competitie en zijn ambities.

'Toen ik voor het eerst over de Conference League hoorde, vroeg ik me af wat het juist was. Ik zei tegen mezelf dat het niet aantrekkelijk zou zijn; oninteressant en misschien meer iets voor de kleine clubs in Europa. Maar uiteindelijk is het nog altijd een Europacup, een bijkomende uitdaging naast het eigen kampioenschap. En het kan ons in staat stellen verder te gaan dan de Europa League of de Champions League, waar de concurrentie veel sterker is. Voor een prof is het leuker om twee wedstrijden per week te spelen dan weken waarin je zes dagen moet trainen.

'Maar de sensatie is anders, dat staat vast. De teams zijn kwalitatief minder, de stadions kleiner, er heerst ook een andere sfeer; er is niet diezelfde euforie. Maar het is altijd interessant om te reizen en tegen teams uit andere Europese competities te spelen. We hadden geen goed seizoen dus we moeten tevreden zijn met de Conference League. En nu we daar zijn, moeten we proberen zo ver mogelijk te komen.

'Ik koester nog altijd de hoop dat ik een club vind die CL speelt. Het zou een kleinere club dan Porto kunnen zijn, uit een minder hoog aangeschreven land. Ik zou er nog eens van willen proeven, dat is zeker. Of met Gent, maar het ziet er naar uit dat het voor volgend seizoen nog een heel karwei wordt. Die campagne ooit met Gent, dat was in ieder geval één van de beste periodes uit mijn loopbaan. Alles ging goed in de competitie en we behaalden Europees onverwachte resultaten. Ik had ook een zeer intens gevoel in de Premier League bij Huddersfield Town. Het deed me denken aan de grote Europese momenten met Gent.

'De Champions League blijft de graal voor elke profvoetballer. Dat ik bij Porto belandde, was meer te danken aan de CL-wedstrijden dan de duels uit het titelseizoen, een paar maanden eerder. Je kunt heel goed zijn in je competitie, je krijgt nooit dezelfde zichtbaarheid als in zo'n groot toernooi. De coach die me naar Porto haalde, was aan de slag bij Valencia toen we met Gent tegen hen speelden. Geen toeval dus.'

Lees het volledige interview met Laurent Depoitre deze week in Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.

'Toen ik voor het eerst over de Conference League hoorde, vroeg ik me af wat het juist was. Ik zei tegen mezelf dat het niet aantrekkelijk zou zijn; oninteressant en misschien meer iets voor de kleine clubs in Europa. Maar uiteindelijk is het nog altijd een Europacup, een bijkomende uitdaging naast het eigen kampioenschap. En het kan ons in staat stellen verder te gaan dan de Europa League of de Champions League, waar de concurrentie veel sterker is. Voor een prof is het leuker om twee wedstrijden per week te spelen dan weken waarin je zes dagen moet trainen.'Maar de sensatie is anders, dat staat vast. De teams zijn kwalitatief minder, de stadions kleiner, er heerst ook een andere sfeer; er is niet diezelfde euforie. Maar het is altijd interessant om te reizen en tegen teams uit andere Europese competities te spelen. We hadden geen goed seizoen dus we moeten tevreden zijn met de Conference League. En nu we daar zijn, moeten we proberen zo ver mogelijk te komen.'Ik koester nog altijd de hoop dat ik een club vind die CL speelt. Het zou een kleinere club dan Porto kunnen zijn, uit een minder hoog aangeschreven land. Ik zou er nog eens van willen proeven, dat is zeker. Of met Gent, maar het ziet er naar uit dat het voor volgend seizoen nog een heel karwei wordt. Die campagne ooit met Gent, dat was in ieder geval één van de beste periodes uit mijn loopbaan. Alles ging goed in de competitie en we behaalden Europees onverwachte resultaten. Ik had ook een zeer intens gevoel in de Premier League bij Huddersfield Town. Het deed me denken aan de grote Europese momenten met Gent.'De Champions League blijft de graal voor elke profvoetballer. Dat ik bij Porto belandde, was meer te danken aan de CL-wedstrijden dan de duels uit het titelseizoen, een paar maanden eerder. Je kunt heel goed zijn in je competitie, je krijgt nooit dezelfde zichtbaarheid als in zo'n groot toernooi. De coach die me naar Porto haalde, was aan de slag bij Valencia toen we met Gent tegen hen speelden. Geen toeval dus.'Lees het volledige interview met Laurent Depoitre deze week in Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.