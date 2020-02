In de zestiende finales van de Europa League, tegenover AS Roma, en ook straks in PO1 rekenen de Buffalo's op de toegevoegde waarde van targetman Laurent Depoitre. In Sport/Voetbalmagazine maakt hij de vergelijking met het kampioenenjaar 2015.

'De titel van 2015 veranderde de mentaliteit in alle geledingen van deze club', weet de 31-jarige Henegouwer, die eind juli terugkeerde naar de Ghelamco Arena. Laurent Depoitre kwam transfervrij van de Engelse degradant Huddersfield Town en tekende tot 2022. 'Toen was dat kampioenschap iets onverwachts, het kwam er wat toevallig. Ik weet niet of de mensen het zich nog goed herinneren, maar het jaar ervoor, toen ik hier tekende, speelde KAA Gent nog play-off 2.'

'Vandaag is de titel een doel, op korte termijn. Net zoals een goed parcours in Europa. Gent wil zich echt profileren als een topclub die geregeld op een trofee mikt. De bazen zien het veel groter dan vijf jaar geleden.'

Dromen

De puntenkloof met Club Brugge is groot, alleen leden de West-Vlamingen de laatste weken wat meer puntenverlies. Aanvoerder Ruud Vormer en co treffen in de EL nog Manchester United, terwijl op 22 maart ook nog de bekerfinale tegenover R Antwerp FC staat geprogrammeerd.

'Als je realistisch bent, weet je dat de titel moeilijk is', stelt Depoitre. 'Maar we moeten dromen! Toen we kampioen speelden, geloofde niemand erin bij de start, want nergens werden wij geciteerd als kandidaatwinnaar. Alle aandacht ging uit naar Club Brugge en Anderlecht. Maar we deden het toch. En ik vind die positie ook iets comfortabeler. Het is vaker eenvoudiger om de locomotief te volgen dan zelf locomotief te zijn. Ik zie ook dat wij al enkele weken mooi voetbal brengen, vooruitgang boeken, maar eveneens uitwedstrijden beginnen te winnen.'

