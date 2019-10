Laurent Depoitre (30) streek deze zomer opnieuw neer bij KAA Gent. Le Monstre zit al aan acht goals in veertien officiële wedstrijden in deze campagne, maar daarmee is zijn honger niet gestild.

Bondscoach Roberto Martínez kiest naast certitude Romelu Lukaku voor Michy Batshuayi als alternatief, maar haalde ook Christian Benteke uit de anonimiteit bij Crystal Palace terug bij de selectie. Een logische hiërarchie?

'Heel eerlijk: ik antwoord eigenlijk liever niet op dit soort van vragen. Want ik ben niet de geschikte persoon om daarover een mening te hebben. De trainer maakt zijn keuzes. Ik zie ook wel dat hij in zijn kern graag rekening houdt met een zekere vorm van continuïteit. Het resultaat van een natuurlijk proces sinds enkele jaren.

'Ik denk daar niet veel over na, in functie van eventuele kansen op een EK-selectie. Op het veld probeer ik het maximale te geven. Mocht ik dan nog eens opgeroepen worden, dan zou dat vooral magnifiek nieuws betekenen. Maar zo ver zijn we nog lang niet, hé. Mijn passage bij de nationale ploeg was heel sporadisch. Het is bijzonder moeilijk om daar snel iets te bewegen, om iemand weg te krijgen die al goed geïnstalleerd is in de groep. Daar heb je heel performante prestaties met je team voor nodig. En beslissend zijn bij de topduels.'

Was de 4-0-nederlaag bij koploper Club Brugge een wake-upcall voor KAA Gent?

'Het was alleszins een verlieswedstrijd die veel pijn deed. Voor ons de eerste mooie affiche, waar we meteen stevig met de voeten op de grond werden gezet door een titelkandidaat. De score was streng, maar toonde wel aan dat aan de echte top efficiëntie bijzonder belangrijk blijft. Dat liet Club Brugge zien. We incasseerden een tik tegen het hoofd, maar we worden gedwongen snel terug op te staan en te tonen wat we echt in onze mars hebben. Want het komende programma is zwaar. Gelukkig kun je de gemaakte fouten aanduiden en uit nederlagen snel veel bijleren.'

Waarin schuilt de magie van een avondje Europa League donderdag (morgen), met VfL Wolfsburg als tegenstander?

'Een Europese wedstrijd blijft altijd iets speciaal. Voor elke prof is dat een doel, door de vaak volle tribunes en aparte sfeer. Iets fantastisch. Niet altijd de grote ploegen zitten in de Europa League, wat betekent dat ook KAA Gent kans maakt om door te stoten. Een mooie uitdaging.

'Wij gaan altijd uit van onze eigen sterkte. Thuis moeten we al onze wedstrijden winnen. Dat kan, we zijn daartoe in staat; KAA Gent heeft een heel goede, uitgebalanceerde selectie. Wanneer je ziet wie bij ons op de bank zit of zelfs in de tribune, dan ben ik hoopvol gestemd. Een plaats bij de eerste twee is zeker mogelijk.

'De Champions League blijft het paradijs voor een voetballer. Een nog hogere etappe, waar je echt mag aantreden tegen de allerbesten. Het maximaal haalbare op clubniveau.'

Waar ligt de toegevoegde waarde van trainer Jess Thorup voor KAA Gent?

'Hij is een coach die veel vertrouwen geeft. Een echte peoplemanager. Hij zal niet zomaar schreeuwen. De trainer staat heel dicht bij de groep, praat veel met alle jongens en wil dat we allemaal samen naar een gemeenschappelijk doel toewerken. Dat doet deugd, zo'n ingesteldheid. Heel interessant ook. Voor en na wedstrijden neemt hij je graag eens apart, voor de noodzakelijke positieve en negatieve feedback. Je kan en mag de discussie aangaan. Niet enkel tactisch, maar ook extra-sportief. Zijn spelwijze is offensief georiënteerd, wat voor een aanvaller altijd handig meegenomen blijft.'

Je kwam terug naar KAA Gent om het plezier terug te vinden in het voetbal. Lukte dat al?

'Ja hoor, natuurlijk. Ik voel me goed en ben gelukkig. Als je in het weekend geen wedstrijd kan spelen, dan mis je toch snel die beleving. Dat is een handicap. Ook voor een spits blijft het gevoel om te scoren iets unieks. Daar moet je niet over liegen.

'Ik zit nog niet aan mijn maximum qua niveau, maar bloei net als de ploeg verder open. Sven Kums weet perfect waar de ballen te leggen en hoe hij me het best moet aanspelen. Zijn intelligentie is een ongelofelijke troef. In de slotfase van het kampioenschap moeten we de regelmaat vinden waar we nu nog naar zoeken.'