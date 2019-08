The beast is back! KAA Gent rekent op de teruggekeerde publiekslieveling Laurent Depoitre om (opnieuw) een gooi te doen naar de landstitel. Sport/Voetbalmagazine peilde bij de spits naar zijn ambities en zijn herinneringen aan het Engelse voetbal.

Laurent Depoitre over...

... zijn afscheid in mineur bij Huddersfield:

'We voelden het van in het begin aan: dit gaat verkeerd aflopen. Je kunt niet zomaar je ervaren spelers laten gaan en vervangen door jongeren die nog nooit van dichtbij de Premier League hadden gezien. In feite was een degradatie onvermijdelijk.'

'De vorige campagne was goed afgelopen en de kopstukken van de club gingen er wellicht vanuit dat het wederom los zou lopen. Ik had al langer beslist dat ik moest vertrekken. De club functioneerde niet meer naar behoren en ik voelde het vertrouwen niet van de manager, die intussen vervangen werd. Ik heb die man nooit beschouwd als een coach voor de Premier League. Hij is in de loop van het seizoen gekomen en hij heeft meteen gezegd dat hij enkel de gasten ging opstellen die zouden blijven.'

'Aangezien ik een aflopend contract had, was het vanaf eind februari duidelijk dat ik niet meer zou spelen. Er was alleszins geen ruimte voor ondubbelzinnigheid. Ik zat niet in een situatie waarin ik elk weekend ontgoocheld achterbleef omdat ik na een hele week trainen op speelkansen had gehoopt. Ik wist dat mijn laatste maanden zich zouden beperkten tot trainen.'

... zijn terugkeer naar KAA Gent:

'Ik wist totaal niet wanneer ik naar België zou terugkomen. Toen dat eenmaal vaststond, was het logisch dat het Gent zou worden. Hier ben ik ontploft en hier heb ik de mooiste momenten uit mijn carrière beleefd. Ik wilde opnieuw spelen, plezier hebben op het veld en mijn killerinstinct herontdekken. En dus dacht ik: waar kan ik beter zitten dan bij Gent?'

'Ik heb mijn namen horen vallen bij alle Belgische clubs, maar het waren telkens geruchten. Overal waar ik tot nu toe kwam, werd ik bekeken als een outsider. Het soort speler waarvan geen mirakels verwacht werden. Supporters van mijn vorige clubs rekenden niet bepaald op mij om het verschil te maken - ik was hoogstens een aangename verrassing voor hen.'

'Vandaag besef ik dat ik met een andere status in Gent ben aangekomen. Mijn komst schept verwachtingen. Er zal druk zijn. Maar ik moet daar afstand van nemen en mijn hoofd er niet over breken. Ik moet voetballen zoals in mijn eerste periode bij Gent.'

Lees het volledige interview met Laurent Depoitre in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 28 september.