De Belgische voetbalbond heeft Lawrence Visser aangesteld als scheidsrechter voor de finale van de Belgische beker tussen KAA Gent en Anderlecht, die aanstaande maandag in het Koning Boudewijnstadion wordt gespeeld. Hij zal de wedstrijd aftrappen om 15.00 uur.

Lawrence Visser, 32 jaar, zal zijn eerste bekerfinale begeleiden, nadat hij vorig seizoen de halve finale tussen KAS Eupen en Standard op zijn naam schreef. Dit seizoen begeleidde hij 33 competitiewedstrijden, waaronder 3 met Gent en evenveel met Anderlecht.

Visser is een van de twee Belgische scheidsrechters, samen met Erik Lambrechts, in de tweede groep van UEFA-scheidsrechters. Hij heeft dit seizoen één Champions League-wedstrijd (Real Madrid-Sheriff) en één Europa League-wedstrijd (Legia Warschau-Napels) begeleid.

Anderlecht en Gent troffen elkaar in de finale van de Beker van België in 2008, de laatste keer dat Anderlecht de beker won (3-2). De Buffalo's hebben de Belgische beker niet meer gewonnen sinds 2010, toen ze Cercle de Brugge met 3-0 versloegen.

