De speler van Wolverhampton werd door Martínez opgeworpen als de vervanger van Axel Witsel, maar staat hij daar eigenlijk wel op zijn plaats en hoe vergingen de voorbije interlands voor hem?

Het is bij de Rode Duivels moeilijk om iemand te vinden die het pak van Axel Witsel als gegoten zit. Bij afwezigheid van de middenvelder van Borussia Dortmund gaf Roberto Martínez het vertrouwen op die positie aan Leander Dendoncker. Opmerkelijk, want bij zijn club, de Wolverhampton Wanderers, gebruikt trainer Nuno Espirito Santo de West-Vlaming steeds vaker centraal in de verdediging. In de eerste 180 minuten met de Duivels toonde de vroegere middenvelder van Anderlecht zowel op het hobbelige veld aan Den Dreef als op het regennatte terrein in Praag dat het voetbal dat van hem werd verwacht op die positie misschien toch niet helemaal zijn spel is. Tegenover een gesloten Welsh blok overheerste in de eerste helft de discipline té zeer om efficiënt voetbal toe te laten. Het leek wel op robotvoetbal, maar Dendoncker keek in zijn sector terug op 96 procent geslaagde passes, slechts één keer balverlies en de meeste rechtstreekse duels die hij won. Maar hij viel vooral op door zijn spel zonder bal, door telkens op de goeie plek te gaan staan en te lopen, zonder daarom de bal op te eisen.Zichtbaar meer op zijn gemak dan Youri Tielemans waagde Dendoncker zich in Praag verder voor de verdediging, misschien ook omdat hij zich beter voelt wanneer hij de bal hoger aangespeeld krijgt dan wanneer hij laag staat. Daarmee lag hij aan de basis van de eerste Belgische kans. Met drie dribbels, vier op de helft van de tegenstander gerecupereerde ballen en een schot had zijn inbreng echter nog weinig gemeen met wat je van een verdedigende middenvelder zou verwachten. Dat is het grootste verschil met wat Witsel op die plaats brengt, zich sierlijk voortbewegend, bal aan de voet. Dendoncker lijkt zich nooit los te kunnen maken van zijn aangeboren drang om te blijven lopen, en dan loop je soms ook wel eens verloren. In de steek gelaten door Kevin De Bruyne, die weleens vergeet de ruimte af te dekken, is het voor Dendoncker en Tielemans alle hens aan dek om de gaten in te duiken. Daardoor laten ze het centrum soms open. Had de aanwezigheid van Witsel dat kunnen voorkomen? In de tweede helft tegen Engeland afgelopen november werd ook hij overspeeld door de opkomende Jack Grealish, Harry Kane en Bukayo Saka omdat ook toen KDB verdedigend gaten liet vallen. Om maar aan te geven dat het probleem bij de Duivels eerder van tactische dan van persoonlijke aard zou kunnen zijn.