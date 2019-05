De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Leandro Trossard (24) een officiële waarschuwing en een boete gegeven naar aanleiding van zijn homofobe uitspraken tijdens de kampioenenviering van Racing Genk.

De Genk-aanvoerder gaat akkoord met de straf.

Verontschuldigd

Trossard liet zich vorige week bij de titelviering in discotheek Versuz in Hasselt meeslepen door de supporters, die 'Alle boeren zijn homo's' zongen, gericht tot de fans van Club Brugge. Daarop zong Trossard de frase één keer mee. Vrijdagavond verontschuldigde hij zich hiervoor in een persbericht.

De Pro League, de vereniging van profclubs, veroordeelde de actie van Trossard met klem. 'De bond veroordeelt alle vormen van homofoob gedrag', zo klinkt het in een persbericht van de KBVB. 'De uitspraken van Leandro Trossard staan haaks op de waarden die de KBVB uitdraagt, zoals inclusie en tolerantie. Met die actie pleegde Trossard bovendien een inbreuk op de gedragscode van de Rode Duivels.'

'De KBVB neemt akte van de snelle excuses die Leandro Trossard heeft overgemaakt. De KBVB tilt echter zwaar aan de feiten, geeft Leandro Trossard een officiële waarschuwing en zal zich bij recidief gedrag beraden over sportieve sancties. Daarnaast legt de KBVB Leandro Trossard een boete op, zoals bepaald in de gedragscode. Deze boete zal worden doorgestort aan een goed doel.'