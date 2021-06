De winger van Brighton was even uit met een vervelende blessure. Daar sprak hij vandaag over met de pers. 'Zorgen heb ik me daar toen niet echt over gemaakt.'

Een tiental dagen geleden gingen er tijdens de opwarming voor de oefeninterland tegen Kroatië alarmbellen af op de perstribune, toen Leandro Trossard het na een tiental minuten voor bekeken hield en terug naar binnen trok. Hinder aan de quadriceps, bleek het verdict na de wedstrijd.

'Ik voelde hinder aan die quadriceps en wou geen risico's nemen. Drie dagen later sloot ik weer bij de groep aan op training en sindsdien heb ik er geen last meer van gehad. Ik ben er dus klaar voor, als de bondscoach mij nodig heeft. Ik doe mijn best op training om hem dat te laten zien. Ik hoop natuurlijk op minuten, maar ik heb zeker niks in mijn hoofd geprent. Of ik beter ben als ik een wedstrijd kan starten? Ik heb vooral ervaring als starter, omdat ik bij mijn club meestal toch basisspeler ben. Maar ik denk wel dat ik ook impact kan hebben als invaller.'

De voorbije jaren is het snel gegaan voor Trossard, met een transfer van Genk naar de Premier League en zijn debuut bij de Rode Duivels. Zijn eerste selectie dateert van de herfst van 2018, zijn eerste cap volgde pas een jaar later tegen Denemarken. Zijn beste indruk liet hij tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden van eind maart, toen hij tegen Wit-Rusland twee treffers liet noteren, zijn eerste doelpunten in het nationale shirt. 'Ik voel dat ik progressie gemaakt heb, zowel bij mijn club als bij de nationale ploeg. Dat heeft de bondscoach ook wel gezien. In maart kreeg ik voluit mijn kans en die heb ik toen gegrepen. Toen heb ik laten zien dat ik er wel klaar voor ben, dat ik het team kan helpen.'

Een tiental dagen geleden gingen er tijdens de opwarming voor de oefeninterland tegen Kroatië alarmbellen af op de perstribune, toen Leandro Trossard het na een tiental minuten voor bekeken hield en terug naar binnen trok. Hinder aan de quadriceps, bleek het verdict na de wedstrijd.'Ik voelde hinder aan die quadriceps en wou geen risico's nemen. Drie dagen later sloot ik weer bij de groep aan op training en sindsdien heb ik er geen last meer van gehad. Ik ben er dus klaar voor, als de bondscoach mij nodig heeft. Ik doe mijn best op training om hem dat te laten zien. Ik hoop natuurlijk op minuten, maar ik heb zeker niks in mijn hoofd geprent. Of ik beter ben als ik een wedstrijd kan starten? Ik heb vooral ervaring als starter, omdat ik bij mijn club meestal toch basisspeler ben. Maar ik denk wel dat ik ook impact kan hebben als invaller.' De voorbije jaren is het snel gegaan voor Trossard, met een transfer van Genk naar de Premier League en zijn debuut bij de Rode Duivels. Zijn eerste selectie dateert van de herfst van 2018, zijn eerste cap volgde pas een jaar later tegen Denemarken. Zijn beste indruk liet hij tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden van eind maart, toen hij tegen Wit-Rusland twee treffers liet noteren, zijn eerste doelpunten in het nationale shirt. 'Ik voel dat ik progressie gemaakt heb, zowel bij mijn club als bij de nationale ploeg. Dat heeft de bondscoach ook wel gezien. In maart kreeg ik voluit mijn kans en die heb ik toen gegrepen. Toen heb ik laten zien dat ik er wel klaar voor ben, dat ik het team kan helpen.'