Leandro Trossard zet Racing Genk steviger op de leidersplaats

Leider Racing Genk heeft zaterdagavond op de elfde speeldag in de Jupiler Pro League met 2-1 (rust: 1-0) gewonnen van KAS Eupen. De Genkenaars profiteren zo optimaal van het puntenverlies van landskampioen Club Brugge, dat vrijdag in de openingswedstrijd van de speeldag in eigen huis niet verder geraakte dan een 1-1 gelijkspel tegen Waasland-Beveren.