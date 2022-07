Volgens Italiaanse media ligt AC Milan in polepositie voor de handtekening van de youngster van Club Brugge, maar Leeds United komt voorlopig wel met het hoogste bod.

De transferstrijd rond Charles De Ketelaere lijkt helemaal te zijn losgebarsten. Momenteel zou het tussen twee clubs gaan die maar al te graag de jonge Rode Duivel aan zich willen binden. Het Engelse Leeds United lijkt financieel het verst te willen gaan en zou al met een bod van 35 miljoen over zijn afgekomen, zo meldde Het Laatste Nieuws. Daarmee zou CDK de duurste uitgaande transfer ooit worden in de Jupiler Pro League. Voorlopig is dat nog in handen van de Canadees Jonathan David die in de zomer van 2020 KAA Gent verliet voor Lille voor een bedrag van 30 miljoen euro.

Maar een Engels avontuur bij een ploeg die vorig seizoen maar nipt degradatie wist te ontwijken, lijkt niet echt de voorkeur te krijgen van de 21-jarige aanvaller. Hij wil het liefst naar die andere club, AC Milan, maar de Rossoneri komen voorlopig niet verder dan een bod van 20 miljoen euro. En dat is veel te weinig voor blauw-zwart. Een hoger bod zal er meer dan waarschijnlijk komen, want de nieuwe Italiaanse kampioen heeft van De Ketelaere zijn prioriteit gemaakt tijdens deze zomer. Technisch directeur Paolo Maldini zou volgens de Gazzetta dello Sport helemaal gek van hem zijn. Nu Club Brugge nog overtuigen.

