Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine en al 45 jaar in de journalistiek, diept iedere zaterdag een anekdote op uit zijn lange carrière. Vandaag: de oprechtheid van Lei Clijsters.

Je kan het je in het huidige tijdsbeeld niet meer voorstellen: ooit zeiden mondige voetballers in de media onverbloemd wat ze dachten. Nu is dat amper nog mogelijk. Want zelfs als zou je je hart luchten, er is voor clubs altijd nog een vangnet. Ieder interview wordt nagelezen, delicate passages worden geschrapt. De ene club ...