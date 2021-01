Nadat hij bij Club nog uit het team werd gezet door Ivan Leko, werd Lior Refaelov de sleutelspeler van de Kroatische coach bij Antwerp. Na enkele maanden werd de Israëliër zelfs verkozen tot beste speler van de competitie.

We zouden het bijna vergeten, maar tijdens de eerste matchen van Ivan Leko als coach van Club Brugge speelde de Kroaat met een 3-4-2-1 waarin Lior Refaelov een grote rol kreeg en Hans Vanaken nog moest strijden voor een plaats in de basis. Goed begonnen in de Belgische competitie maar te licht bevonden in de Champions League, wordt het eerste systeem van Leko op 11 augustus 2017 al overboord gegooid tegen Zulte Waregem. De Kroatische coach gaat over naar een 3-5-2 zonder Refaelov en met Vanaken. 'Spelen met Vanaken, Refaelov en Vormer leverde ons toen geen resultaten op', vertelde Leko in december nog in Sport/Voetbalmagazine. 'Kiezen voor twee van de drie, was volgens mij toen een juiste keuze, want ze hebben beiden later nog de Gouden Schoen gewonnen. Maar dat wil niet zeggen dat Refaelov toen een slechte speler was. Hij was al een grote speler, maar met de profielen die we hadden, werkte het niet.'Als we kijken naar de voorbije edities van de meest prestigieuze voetbalprijs zien we dat de laatste vier keer de trofee gewonnen werd door een speler die onder Leko wist te floreren. 7 goals en 15 assists in 21 wedstrijden onder de Kroaat voor Ruud Vormer in 2017, 14 goals en 17 assists het jaar daarop voor Hans Vanaken, die het ook nog eens overdeed onder Philippe Clement. En dan nu ook Lior Refaelov. Op het moment dat Leko op de Bosuil tekende, was een van de vragen natuurlijk hoe de coach zou omgaan met de Israëliër. Maar de Kroaat is er al vanaf het eerste moment zeker van dat Refaelov bij Antwerp een sleutelrol zou krijgen. 'Mijn relatie met Lior, als persoon, is dezelfde als die van drie jaar geleden. Voor de mensen die me niet kennen, is het makkelijk om te zeggen dat het niet tussen ons klikte omdat ik hem niet liet spelen, maar dat was nooit het geval', vertelde Leko. Op de Bosuil zijn beiden dan ook dagelijks met elkaar in contact en wordt de Israëliër een van de dragende krachten van de kleedkamer, samen met Faris Haroun en Ritchie De Laet. Wanneer Leko met zijn vliegtuig in Sjanghai zal landen, zal hij te weten zijn gekomen dat voor de vierde keer een van zijn spelers een Gouden Schoen won. Een pluim op de hoed van een coach die de progressie van zijn spelers boven zijn eigen prioriteiten plaatst.