In het Bosuilstadion heeft Antwerp donderdag zijn sportieve staf voor het volgende seizoen voorgesteld. De eerder deze week aangestelde Ivan Leko krijgt zijn vertrouwde stafleden Rudi Cossey en Edward Still aan zijn zijde.

Na een intermezzo bij Al-Ain in de Verenigde Arabische Emiraten is Leko dus terug in België. 'Ik paste daar niet, ik ben nog niet klaar om op voetbalpensioen te gaan', zegt Leko daarover. 'Voetbal is niet mijn job, maar mijn leven. Ik ben er zeven dagen op zeven mee bezig. Bij Antwerp vind ik weer een groot, ambitieus project. Ook voor mijn familie is dit beter, maar zij zullen me na de lockdown weer wat meer moeten afstaan want ook zij weten dat ik leef voor voetbal.'

Leko zegt 'onder de indruk' te zijn van de omstandigheden bij Antwerp en ziet 'een match op het vlak van persoonlijkheid en ambitie' tussen zichzelf en de club. In wat dat concreet moet resulteren, wil hij nog niet kwijt. 'We moeten nu eerst hard werken om een sterk team te creëren en alle neuzen in dezelfde richting te krijgen', zegt hij. 'Als dat gelukt is, kunnen we zonder angst tegen gelijk welke club in België spelen en elke match opnieuw voor de winst gaan.'

Over de samenstelling van de spelersgroep wil Leko evenmin al iets lossen. 'Ik vertrouw erop dat er een goed team zal staan, de club heeft wat dat betreft de voorbije jaren ook al goed werk geleverd', zegt hij.

