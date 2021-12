Niet Club Brugge, niet Standard en ook niet Anderlecht, maar de dames van OH Leuven zijn de fiere leider in de Super League. Dat hoeft echter niet te verrassen.

Dat vrouwenvoetbal aan belang wint, hoeven we u niet meer te vertellen. Dat het niveau daardoor stijgt, is dan ook een logisch gevolg. OH Leuven is een van de ploegen die daarop inspeelde en er nu de vruchten van plukt.

Sinds de jaren 90 groeide het team geleidelijk op van de provinciale naar de nationale reeksen tot zelfs eerste klasse. Daar was het in het begin vechten tegen de degradatie. Twee jaar geleden eindigde het nog laatste. Omdat er niemand wilde promoveren, bleef OH Leuven toch in de hoogste divisie. Dit bleek het signaal om de kentering in te zetten.

Vorig seizoen haalde het als revelatie play-off 1 waarin het, na een vierde plaats in de reguliere competitie, opklom naar plaats twee op slechts vier punten van kampioen Anderlecht. Na 26 seizoenen op het hoogste niveau, waarvan de eerste acht onder de naam 'Zwarte Duivels Oud-Heverlee', lijken ze hier met de huidige koppositie een vervolg aan te breiden.

Oneerlijke concurrentie

Half november werden de OH Leuven Women nog herfstkampioen. Geen verrassing volgens 97-voudig Red Flame Heleen Jaques die het team als titelkandidaat ziet: 'De ploeg bestaat voornamelijk uit jonge meisjes, maar ze spelen al heel lang samen en beschikken met de steun van een sterke omkadering en infrastructuur over de nodige automatismen.'

De Leuvense Topsportschool kan daarin een rol spelen. Vanaf het derde middelbaar kunnen meisjes die de richting met optie 'voetbal' willen volgen enkel terecht in de Women's Football Academy in de studentenstad. Op die manier wil de KBVB de vrouwenwerking centraliseren en zorgen voor een professionele omkadering.

Daarvoor diende het Nederlandse voetbal, dat een van de pioniers bij de vrouwen is, als voorbeeld. Volgens andere ploegen is dit oneerlijke concurrentie aangezien het een professionele keuze van talentvolle speelsters naar OHL in de hand werkt en de ploeg zo een strategisch voordeel in de schoot geworpen krijgt. "Als meisjes hun topsportstatuut willen behalen of behouden, móéten ze naar Leuven," zegt Betty van Proeyen van Genk Ladies.

Toch heeft het gezorgd voor een topsportomgeving waarvan velen het nut inzien. De bedoeling is niet alleen op Belgisch, maar ook op internationaal niveau betere resultaten te behalen. Dat ook de Red Flames meegenieten van dit succesverhaal toont het gestegen aantal Leuvense dames in de Belgische selectie.

De voorbije vier seizoenen werd paars-wit kampioen, maar indien de piepjonge selectie met een gemiddelde leeftijd van slechts 20 jaar het hoofd koel houdt, hebben ze een kans om de hegemonie van de Brusselaars te doorbreken.

Ruben Courant

Dat vrouwenvoetbal aan belang wint, hoeven we u niet meer te vertellen. Dat het niveau daardoor stijgt, is dan ook een logisch gevolg. OH Leuven is een van de ploegen die daarop inspeelde en er nu de vruchten van plukt.Sinds de jaren 90 groeide het team geleidelijk op van de provinciale naar de nationale reeksen tot zelfs eerste klasse. Daar was het in het begin vechten tegen de degradatie. Twee jaar geleden eindigde het nog laatste. Omdat er niemand wilde promoveren, bleef OH Leuven toch in de hoogste divisie. Dit bleek het signaal om de kentering in te zetten. Vorig seizoen haalde het als revelatie play-off 1 waarin het, na een vierde plaats in de reguliere competitie, opklom naar plaats twee op slechts vier punten van kampioen Anderlecht. Na 26 seizoenen op het hoogste niveau, waarvan de eerste acht onder de naam 'Zwarte Duivels Oud-Heverlee', lijken ze hier met de huidige koppositie een vervolg aan te breiden.Half november werden de OH Leuven Women nog herfstkampioen. Geen verrassing volgens 97-voudig Red Flame Heleen Jaques die het team als titelkandidaat ziet: 'De ploeg bestaat voornamelijk uit jonge meisjes, maar ze spelen al heel lang samen en beschikken met de steun van een sterke omkadering en infrastructuur over de nodige automatismen.'De Leuvense Topsportschool kan daarin een rol spelen. Vanaf het derde middelbaar kunnen meisjes die de richting met optie 'voetbal' willen volgen enkel terecht in de Women's Football Academy in de studentenstad. Op die manier wil de KBVB de vrouwenwerking centraliseren en zorgen voor een professionele omkadering. Daarvoor diende het Nederlandse voetbal, dat een van de pioniers bij de vrouwen is, als voorbeeld. Volgens andere ploegen is dit oneerlijke concurrentie aangezien het een professionele keuze van talentvolle speelsters naar OHL in de hand werkt en de ploeg zo een strategisch voordeel in de schoot geworpen krijgt. "Als meisjes hun topsportstatuut willen behalen of behouden, móéten ze naar Leuven," zegt Betty van Proeyen van Genk Ladies.Toch heeft het gezorgd voor een topsportomgeving waarvan velen het nut inzien. De bedoeling is niet alleen op Belgisch, maar ook op internationaal niveau betere resultaten te behalen. Dat ook de Red Flames meegenieten van dit succesverhaal toont het gestegen aantal Leuvense dames in de Belgische selectie.De voorbije vier seizoenen werd paars-wit kampioen, maar indien de piepjonge selectie met een gemiddelde leeftijd van slechts 20 jaar het hoofd koel houdt, hebben ze een kans om de hegemonie van de Brusselaars te doorbreken. Ruben Courant