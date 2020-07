Waasland-Beveren heeft zich de ergernis van de andere clubs op de hals gehaald, lezen we vandaag in de media. Maar waarom eigenlijk?

In de hele heisa rond de beslissing van het BAS om de degradatie van Waasland-Beveren teniet te doen, is er één ding dat ons tegen de borst stuit: waarom is iedereen boos op de Wase club?

'Waasland-Beveren zal geen cadeaus krijgen, valt te horen.' Dat zinnetje komt rechtstreeks uit een artikel in een Vlaamse krant vandaag. De 'valt te horen' duidt erop dat de schrijver van het stuk even rondgebeld heeft naar een aantal clubs uit 1A en dat de teneur daar is dat Waasland-Beveren de schuldige is van dit alles en dat het inpakpapier niet bepaald klaarligt, laat staan het strikje.

Het is een kinderlijke attitude die doet denken aan speelplaatsterrorisme. 'Ha, jij vindt dat je dat moest vertellen aan de meester? Wacht, we zullen je eens een lesje leren.' In zulke gevallen kozen we vroeger al de kant van de belaagde en die reflex kunnen we ook nu weer niet onderdrukken.

Misschien hebben we iets essentieels gemist in het hele dossier, maar kan iemand ons eens vertellen wat Waasland-Beveren fout gedaan heeft? De club heeft beslist om zich niet zomaar naar de slachtbank te laten leiden en ze heeft daar toch enige reden toe.

Che Guevara zei al: beter rechtopstaand sterven dan geknield door het leven gaan. Wel, Waasland-Beveren is weer recht gekrabbeld en daar hadden een aantal anderen niet op gerekend.

Maar in plaats van in een Trumpcolère te schieten en het juridisch afweergeschut in stelling te brengen zou de Pro League nu beter een formule uitdokteren die goed is voor álle partijen. Om het met een oude slogan van de Belgische voetbalbond te zeggen: hou het tof, jongens!

