Leven en werk van Raymond Braine: de Belgische Di Stéfano

Veertig jaar geleden, op kerstdag 1978, overleed Raymond Braine (71) in alle stilte bij hem thuis in Antwerpen. Als aanvalsleider van achtereenvolgens Beerschot en Sparta Praag in zijn gloriejaren was hij de eerste Rode Duivel met internationale uitstraling.