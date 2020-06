Dat Victor Osimhen Lille zal verlaten deze zomer, staat vast. En dat is ook goed nieuws voor Charleroi.

De teerling lijkt geworpen. Zelfs coach Christopher Galtier drukte alle illusies de kop in. 'Ik heb er me sinds enkele dagen bij neergelegd dat Victor hier niet meer zal zijn volgend seizoen.' Één jaar na zijn komst bij de ex-club van Eden Hazard is Osimhen al toe aan zijn volgende voetbalavontuur.

Napoli zou zich de laatste tijd op het dossier hebben geworpen, maar de Nigeriaanse aanvaller droomt vooral van Engeland. Daar hebben grote namen als Tottenham, Newcastle en Liverpool zich al gemeld en het is er net iets makkelijker om veel geld te verdienen, zelfs in deze coronacrisis. Achter de schermen van Luchin, het zenuwcentrum van Lille OSC, circuleert het bedrag van 80 miljoen euro voor de spits die achttien keer wist te scoren dit seizoen.

Clausule in contract

LOSC zit volgens de cijfers van het Franse Médiapart in financiële problemen door de coronacrisis en de daaropvolgende competitiestop en is dus dringend op zoek naar geld. Komt daar ook nog bij dat Gérard Lopez, de eigenaar en voorzitter van de Noord-Franse club, in 2021 een grote som geld moet betalen aan Elliott Management, het investeringsfonds dat hem toeliet om Lille over te kopen na een lening van 140 miljoen euro. En met Osimhen, en ook verdediger Gabriel, valt groot geld te verdienen.

Een grote transfer van de 21-jarige Nigeriaan zou niet enkel goed uitkomen voor Lille, maar zorgt ook voor blije gezichten bij Charleroi, de ex-club van Osimhen. Tijdens de onderhandelingen met Lille vorige zomer, wist voorzitter Mehdi Bayat een handige clausule toe te voegen aan het contract.

LOSC was niet de hoogste bieder op Osimhen, maar omdat de Nigeriaan graag naar het noorden van Frankrijk wou, kwam er nog een extra financiële vergoeding. Charleroi, dat Osimhen voor 3,5 miljoen losweekte bij Wolfsburg, verkocht hem in dezelfde zomer nog voor 12 miljoen aan Lille, met 3 miljoen euro aan bonussen. En nog was het niet genoeg.

Charleroi krijgt ook nog eens 15 procent van de meerwaarde als Osimhen verkocht wordt door Les Dogues. En als dat bedrag meer dan 40 miljoen is, wat ongetwijfeld zo zal zijn, krijgen de Carolo's zelfs 20 procent. Als Osimhen verkocht zou worden voor 80 miljoen, krijgt Charleroi maar liefst 13 miljoen euro extra (wat 20 procent is van 65 miljoen euro is, de meerwaarde van de transfer).

Gewacht om te verkopen

Het geld komt handig van pas voor het project van Charleroi, dat een versnelling hoger wil schakelen de volgende jaren met de bouw van een trainingscentrum en een nieuw stadion. Deze transfer van Osimhen zal Charleroi zelfs meer opleveren dan toen het hem zelf verkocht aan Lille. Een groot deel van de transfersom van 15 miljoen euro vloeide toen nog weg naar Wolfsburg en naar de zakken van Didier Frenay, de makelaar die de aanvaller naar het Zwarte Land gebracht had.

Deze keer gaat bijna het hele bedrag van de transfer rechtstreeks naar Charleroi. Daar wrijven ze zich in de handen dat ze tot het einde van vorig seizoen gewacht hebben om hem te verkopen. Vorige winter was er immers al interesse van AC Milan, een club waar ... Elliot Management een voet in huis heeft.

