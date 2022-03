777 Partners kocht Standard over van Bruno Venanzi, maar het waren turbulente maanden aan de boorden van de Maas. Drie onthullingen die u nog nergens las.

Bruno Venanzi droomde van de familie Lhoist

In besloten kring maakte Venanzi er geen geheim was dat hij Standard wilde overlaten aan de rijke familie Lhoist, in zijn ogen 'de ideale kandidaat'. Gecontacteerd door PwC maar ook door Venanzi zelf, legde de familie, wereldleider in de productie en verkoop van kalk en dolomiet, het aanbod beleefd naast zich neer.

Ondanks de passie van enkele familieleden voor Standard, was hun wens om op de achtergrond te blijven onverzoenbaar met de enorme media-aandacht die hen op Sclessin ten deel zou vallen. Het voetbalengagement van de familie Lhoist blijft dus beperkt tot steun aan de Naamse club Rochefort (derde amateurklasse).

Luciano D'Onofrio probeerde om terug te komen zonder Fornieri (maar met 20 miljoen)

De naam van Luciano D'Onofrio werd lang in verband gebracht met die van François Fornieri. In 2020 was er sprake van dat de oprichter van Mithra wilde investeren in de club. Maar D'Onofrio, op dat moment de rechterhand van Paul Gheysens bij Antwerp, gaf in besloten kring te kennen dat hij een terugkeer naar de Vurige Stede niet echt zag zitten.

Een jaar later, in september 2021, zou D'Onofrio de voorzitter van de Rouches nog benaderd hebben met de belofte van een financiële tussenkomst ter waarde van 20 miljoen euro - de herkomst van het geld onbekend. Maar die poging tot toenadering van D'Onofrio werd met één armslag van tafel geveegd door Venanzi.

De 'datakoning' had interesse in de Rouches

Zodra de mogelijkheid er was om de club integraal te verkopen aan buitenlandse investeerders, hebben meerdere rijke groepen geïnformeerd naar de situatie bij Standard. Er is veel gepraat over JKC Capital, 777 Partners en zelfs over Total Sports Investments LLP, de maatschappij van de Rus Sergej Lomakin. Die laatste was lange tijd de favoriet van Venanzi, tot de oorlog met Oekraïne uitbarstte. Maar de drie voornoemde zijn niet de enige kandidaten die de temperatuur genomen hebben op Sclessin.

Ook 'datakoning' Rasmus Ankersen, de grondlegger van het model dat de Deense club Midtjylland naar de Champions League en de Engelse club Brentford naar de Premier League bracht, boog zich een tijdje over de situatie van Standard. Ankersen zag het wel zitten om Standard te integreren in het netwerk dat hij wil opbouwen met de firma Sport Republic, dat een imitatie moet worden van het model van Manchester City.

Maar tot een concreet bod is het nooit gekomen. Dat de naam Ankersen circuleerde op Sclessin, was vooral omdat FC Midtjylland in detail bestudeerd was toen Michel Preud'homme gesuggereerd had om de coach van de Deense ploeg, een zekere Brian Priske, aan te stellen als zijn opvolger.

Lees de volledige reportage over Standard vanaf vrijdag 1 april in Sport/Voetbalmagazine.

