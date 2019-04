Niet elk seizoen ontvangen de Henegouwers al half april hun licentie, maar op Le Canonnier liggen er nog enkele dringende dossiers te wachten.

Afgelopen weekend sprokkelden ze op het veld van Zulte Waregem pas hun eerste punt in vier PO2-duels. Nemanja Antonov, Miko Kuzmanovic, Alexandre Ippolito, Mathéo Vroman, Babacar Dione en Bilal Chibani krijgen nu van de club voluit hun kans om te tonen wat ze in hun mars hebben, aangezien de ploeg vooral offensief sterk onthoofd is.

Het waren immers vooral de uitmuntende prestaties van de (sinds de start van de play-offs) geblesseerde Selim Amallah, Benson Manuel, Mbaye Leye en Taiwo Awoniyi - naast het hoge niveau van doelman Jean Butez - die het onverwachte parcours de eerste drie maanden van 2019 verklaarden.

Daarnaast kreeg de club van voorzitter Patrick Declerck voor het eerst in vijf jaar zijn Europese licentie. Eentje die voor geruststelling zorgt naar volgend seizoen toe. De licentiecommissie gaf Les Hurlus enkel een geldboete van 2500 euro omdat ze niet tijdig op de hoogte werd gebracht over de omvorming van cvba naar nv.

Toch liggen er op Le Canonnier enkele dringende dossiers. De bankrekening wordt nog altijd beheerd door voorlopige beheerders. Daarnaast is er de Pro League die zich burgerlijke partij stelde in het onderzoek naar valsheid in geschrifte en oplichting. En natuurlijk is er ook nog het gerecht dat het duel tegen Eupen eind vorig seizoen uitpluist. Een gevolg van een klacht door toenmalig degradant KV Mechelen.

In Henegouwen zijn ze er gerust in en reageren ze zelf met verbazing dat de 1B-promovendus - betrokken in het voetbalschandaal - zijn Europese licentie ook kreeg.

Verder zijn algemeen directeur Paul Allaerts en sportief directeur Jürgen Röber einde contract, net als trainer Bernd Storck. De club en coach verklaren dat die verlenging voorlopig in de koelkast zit, ook al lijkt het er sterk op dat de dossiers van Röber en Storck aan elkaar mogen gelinkt worden.