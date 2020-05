De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is het 'principieel' oneens met beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om Moeskroen een proflicentie voor het seizoen 2020-2021 toe te kennen.

'We wachten de motivering van de beslissing af om eventuele verdere stappen te overwegen,' zegt woordvoerder Pierre Cornez. 'We zullen ondertussen geen commentaar meer geven.'

Opvallend: het is de eerste keer dat de KBVB zijn volgens het bondsreglement erkende beroepsorgaan op deze manier afvalt. Het BAS, toch het hoogste orgaan in het Belgische sportrecht, moet zijn motivering uiterlijk binnen tien dagen na de beslissing publiceren.

Vijf keer

Moeskroen moest voor het vijfde jaar op zes voor het BAS verschijnen om zijn licentie voor de hoogste voetbalklasse te verdedigen. De Henegouwers kregen vrijdag tegen alle verwachtingen in goed nieuws van het BAS.

De Licentiecommissie van KBVB baseerde zich nochtans op mailverkeer uit juridische dossiers om te concluderen dat makelaars de touwtjes in handen hadden op Le Canonnier. Een onwettige praktijk die verschillende clubs in het verleden al meermaals aankaartten, maar Moeskroen kroop telkens door het oog van de naald. Het zag er dit jaar wel heel benard uit voor de Henegouwers, maar opnieuw kende het BAS alsnog de proflicentie toe.

Achtergrond: het mysterieuze bestuurslid van RE Mouscron

