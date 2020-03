Clubs kunnen voortaan een rode licentie krijgen, dan volgen extra controles.

Bij de uitreiking van de licenties hanteert de voetbalbond vanaf dit jaar een kleurencode. 'Als een club met alles in orde is en probleemloos aantoont dat de continuïteit verzekerd is, volgt een groene licentie', legt licentie- manager Nils Van Brantegem uit. 'Clubs die hun schulden op de korte termijn niet kunnen afdekken, vallen sowieso in de zwarte categorie en krijgen geen licentie.' Dat binaire ja-neeverhaal bestaat allang. Het symbolische groen en zwart is wel nieuw. Maar een nog belangrijkere nieuwigheid zijn het rood en oranje. Die bieden voortaan ruimte voor nuance. Van Brantegem: 'Soms maken clubs veronderstellingen waaraan de Licentiecommissie twijfelt. Zo kan een club ervan uitgaan dat ze een speler voor vijf miljoen euro zal verkopen, omdat ze al een bod heeft gekregen van vier miljoen. Als dat het cruciale twistpunt is, zou die club vroeger geen licentie gekregen hebben. Nu kunnen we in zo'n geval een rode licentie geven. Dan komen er extra budgetcontroles in juni, september en december. Blijken bij zo'n controle de regels of gemaakte afspraken niet gerespecteerd, dan volgt een transferverbod.' Tot nog toe bestonden maar twee tussentijdse controles, die ook enkel over de 'licentieschulden' gingen, zoals de RSZ en de btw. Budgetcontroles gaan veel verder. Clubs die veronderstellingen maken die de Licentiecommissie realistischer vindt, krijgen een oranje licentie. Dan zijn er nog geen extra controles. 'Maar als zij niet doen wat ze zeggen, gaan ze het jaar nadien naar rood of zwart.'