Dinsdagavond vergaderen de aandeelhouders van de club. Op tafel ligt het overnamedossier. Zetten de aandeelhouders het licht op groen, dan kan een en ander worden afgerond.

De sportieve, niet de juridische, afloop van vorig seizoen heeft een en ander nog eens in de verf gezet: het is voor een club als Waasland-Beveren, die werkt met een van de kleinste budgetten in 1A, niet evident om het hoofd sportief boven water te houden. Zeker niet omdat het steeds meer moet kampen tegen ploegen die met buitenlands geld boven water worden gehouden. De recente inspanningen van buur Beerschot getuigen daarvan: Beerschot kan een spits kopen van meer dan een miljoen. In Beveren denken ze op dit moment aan verkopen, om de boeken in evenwicht te houden. Maar niet te allen prijze. KV Oostende bood 600.000 euro voor Maximiliano Caufriez, maar werd wandelen gestuurd.

Gaat Waasland-Beveren nu de weg op van onder meer KV Kortrijk, KV Oostende, STVV, Beerschot, OHL en andere Cercles?

De ploeg staat al een tijdje te koop, maar niet voor om het even welke prijs, of aan om het even welke voorwaarden. Je moet je eigenheid niet zomaar te grabbel gooien, weten ze in Beveren. In het verleden liepen overnames daar niet altijd even goed af. Denk maar aan de overnameperikelen in de periode van de Belgische Turk Nazmi Karatmanli, of de periode-Guillou. Sportief was dat tijdelijk een goeie zaak, met een opgemerkt bekerparcours, maar toen de Fransman zich met zijn Ivorianen terugtrok, viel men in een diep gat. Er volgde een sportieve degradatie en een moeizame terugkeer, met de hulp van een fusie, wat bestuursleden uit het verre verleden en steun van de lokale politiek.

Derde keer goeie keer? Het zou best kunnen. CFO Olivier Swolfs leidde in alle stilte de voorbije maanden gesprekken met kandidaat-overnemers. Die zitten nu in een eindfase. Vandaag presenteerde Swolfs zijn dossier aan de raad van bestuur en vanavond doet hij dat nog eens over op een algemene vergadering met de aandeelhouders. Zetten zij het licht op groen, dan kunnen de gesprekken worden afgerond.

Belangrijk voor hen, en ook de raad van bestuur: de lokale verankering. En het project. Of zoals een aandeelhouder het vooraf stelde: 'Overnemers, dat is mooi, maar wat willen ze met de club? Hoe betrokken zijn ze? Wat is de verdeling van de aandelen, wat brengen ze in en hebben we nadien nog iets te zeggen? Ik weet niet hoe ze dat in andere ploegen doen, maar wij zijn heel nieuwsgierig. En net als u hebben we nog héél veel vragen. Ik hoop dat ze die vanavond allemaal gaan toelichten.'

