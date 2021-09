Lierse is in 1B niet alleen goed bezig op het veld, het vernieuwt ook zijn structuur én denkt aan de verbouwing van het Lisp.

De nv Lierse werd al in 2018 bij de overname van Oosterzonen opgericht, maar nu wordt alles klaargemaakt om de club van vzw naar nv over te dragen, al blijft de club dit seizoen voor de KBVB nog de huidige vzw-structuur behouden. Toen Luc Van Thillo zich om de erfenis van de club bekommerde, was het meteen de bedoeling om een nv te vormen, zegt de voorzitter, om zo een aandelenstructuur mogelijk te maken. 'Niet dat we die nu al nodig hebben, maar in de toekomst misschien wel.' In eerste instantie trad hij toe tot de vzw Oosterzonen, de club die zich over de restanten van Lierse ontfermde. In de nieuwe nv gaan voorlopig 76 procent naar Van Thillo en 24 procent naar de familie Van Lommel, de voormalige eigenaars van Oosterzonen. Dat kan op termijn veranderen, zegt Van Thillo. 'Indien er ooit een investeerder zou komen, wat op dit moment absoluut nog geen noodzaak is, moet het er eentje zijn die een meerwaarde biedt, die de Kempische eigenheid en de jeugdwerking respecteert.' Mag dat een buitenlandse investeerder zijn? 'Dat kan iedereen zijn. Het is wel de bedoeling dat wij de meerderheid van de aandelen behouden.' Het volgende plan is om het stadion, nu voor 100 procent eigendom van Van Thillo, te verbouwen. Bedoeling is enkel de nieuwe tribune die eind jaren 90 opgetrokken werd te behouden en drie nieuwe tribunes te bouwen. Van Thillo: 'Zodra het licht op groen gaat, participeert het vastgoedbedrijf Triginta van Geert Wellens voor 50 procent in de nv stadion. Bedoeling is om een multifunctioneel project neer te zetten.'