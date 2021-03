Van alle 1B-ploegen verzamelde Lierse Kempenzonen dit seizoen het minste aantal punten in de competitie. Toch zullen de Pallieters ook volgend seizoen aantreden in 1B. Daarover heeft de algemene vergadering van de Pro League dinsdag een akkoord bereikt.

Er werd een overgangsmaatregel goedgekeurd waardoor er op het einde van het seizoen geen degradant is. Dat was nodig, omdat er door de stopzetting van het amateurvoetbal geen promovendus aangeduid kon worden uit de eerste nationale. En dus wordt Lierse Kempenzonen aan boord gehouden.

Met 14 punten uit 23 wedstrijden in 1B staat de ploeg van Tom Van Imschoot zevende in 1B. Enkel Club NXT doet slechter met acht punten, maar de beloften van Club Brugge kunnen sowieso niet degraderen. Voor Lierse Kempenzonen bedroeg de achterstand op RWDM, zesde in de stand, al 15 punten met nog vijf wedstrijden te gaan.

