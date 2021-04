Hoewel het op een degradatieplaats eindigde, hoeft Lierse niet terug naar het amateurvoetbal te zakken. Hoe gaat de club het komend seizoen aanpakken?

Wat Lierse volgend seizoen gaat doen, is doorgaan met zijn Belgisch spelersproject. Hooguit komt er een buitenlandse spits, als men er geen vindt op de Belgische markt, zegt sportief verantwoordelijke Herwig Van Lommel. Voorzitter Luc Van Thillo blijft overtuigd dat die Belgische aanpak levensvatbaar is: 'Omdat Belgische spelers beseffen dat ze bij ons echt kansen krijgen in het profvoetbal, en dat ze niet bang moeten afwachten of er een maand later een bus nieuwe buitenlanders arriveert.' Voor Van Thillo telt dat men weet waarom het moeilijk liep: 'Omdat we pas heel laat hoorden dat we in 1B mochten spelen, terwijl we een team hadden samengesteld met het oog op de kop spelen in eerste nationale. Hadden we eerder geweten dat we in 1B zouden spelen, dan waren we voor andere profielen gegaan. Daar hebben we ook mee gepraat, maar die spelers wilden alleen maar komen als we zekerheid hadden over 1B.' Uiteindelijk had Lierse nog op de transfermarkt kunnen gaan: 'Maar dat wilden we niet, we hebben het gedaan met de jongeren die we onder contract hadden.' Ook Van Lommel vond het een leerzaam en nuttig jaar. 'Mijn filosofie is: het eerste jaar leer je een reeks kennen, het jaar daarop druk je er je stempel op. We merkten wel dat we grinta en sterke spelers misten.' Trainer Tom Van Imschoot mag blijven, de spelersgroep wordt grotendeels vernieuwd, op de spelers na die in januari gehaald werden, al met het oog op komend seizoen.