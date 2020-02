De lijst met geblesseerde spelers bij Sporting Anderlecht was nooit eerder zo lang. Pure pech of is er meer aan de hand?

Anderlecht kon tegen Eupen weer uitpakken met een indrukwekkend lijstje geblesseerde spelers. In willekeurige volgorde waren dat: Kemar Roofe, Nacer Chadli, Samir Nasri, Philippe Sandler, Antoine Colassin, Derrick Luckassen, Adrien Trebel, Anthony Vanden Borre, Frank Boeckx, Pieter Gerkens en Landry Dimata. Dankzij de terugkeer van Yari Verschaeren en Zakaria Bakkali, die na maanden blessureleed gezond verklaard werden, moest Frankie Vercauteren geen extra spelers uit de belofteploeg optrommelen om aan achttien spelers te geraken.

De huidige malaise werd onbewust veroorzaakt door fysiekcoach Alessandro Schoenmaker. Nog geen week voor de start van de voorbereiding vertrok de Nederlander halsoverkop uit Brussel om bij Ajax aan de slag te gaan. Anderlecht zat plots zonder conditietrainer en Bram Geers, tot dan data-analyticus, vulde de vrijgekomen vacature ad interim in. Geers won het vertrouwen van Kompany, werd gepromoveerd tot fysiekcoach en daardoor was de aanstelling van een ervaren conditietrainer overbodig geworden.

Fysiek probleem

Een inschattingsfout, blijkt nu. Na de eerste competitiewedstrijd tegen Oostende merkten verschillende spelers op dat er op training te weinig meters werden gemaakt. 'Anderlecht heeft een fysiek probleem', vertelde Sebastiaan Bornauw in De Zondag na zijn transfer naar FC Köln. 'Nochtans wordt het fysieke aspect niet verwaarloosd tijdens de week, maar we liepen weinig.'

De spelers staan elke sessie anderhalf uur tot twee uur op het trainingsveld, maar de arbeidsintensiteit ligt te laag. Tot frustratie van spelers die weten hoe er in het buitenland gewerkt wordt. Een aantal jongens heeft intussen beslist om op eigen houtje bij te trainen. De spelers zijn dus zelf vragende partij om extra prikkels te krijgen, maar dat gaat in tegen de filosofie van Kompany, die veronderstelt dat het loopwerk ondergeschikt is aan de oefeningen met bal.

Gemiste kans

Tijdens het trainingskamp in het Spaanse San Pedro del Pinatar liet de technische staf een nieuwe kans liggen om een flinke basis te leggen voor de tweede ronde van het seizoen. Mocht de spelerskern nu een fitheidstest ondergaan, dan zouden er zeker een paar negatieve uitschieters tussen zitten.

Een vertrouwenspersoon van een basisspeler noemt het werkvolume op training een drama. 'Ik ben zelfs verrast dat er zo gewerkt wordt bij een topclub', klinkt het. 'Sommige blessures zijn onvermijdbaar. Maar als je honderd procent fit bent, dan spring je net iets sneller of hoger om een schop te ontwijken.'

