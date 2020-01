Lior Refaelov keert vanmiddag met Antwerp terug naar Jan Breydel, waar hij in een vorig voetballeven deel uitmaakte van het proces dat Club Brugge weer groot maakte. Hij is dan ook de ideale man om te vergelijken. Waar staat The Great Old vandaag?

Nog geen verlies tegen een ploeg uit de G5, een lange reeks ongeslagen wedstrijden in de competitie, en op één horde van de bekerfinale. Dan luidt de conclusie al snel: Royal Antwerp FC doet weer mee voor de prijzen.

'De verwachtingen worden steeds hoger, omdat we ook steeds beter presteren als team', beaamt Lior Refaelov in een interview met Sport/Voetbalmagazine. 'Vergeleken met vorig seizoen doen we het thuis veel beter. We voelen in ons stadion de kracht van de supporters achter ons. Ik hoor nu wel dat de nieuwe tribune niet af zal zijn bij de start van de play-offs. Daar was intern even op gehoopt, maar ik hoor dat de opening pas voor volgend seizoen is. De sfeer begint wel te lijken op die van Jan Breydel. Ik kan dat moeilijk uitleggen, maar je weet dan vooraf: het zal vandaag weer oké zijn.'

'Vorig seizoen was dat ook al zo, maar het verschil is nu: meer kwaliteit en meer team. Meer voetballers ook die wedstrijden kunnen beslissen. Wat we nu nog missen, zijn de resultaten op verplaatsing. De winst in Cercle twee weken geleden was pas de vierde dit seizoen buitenshuis. Statistisch gezien is dat poor. Dat moet beter in 2020.'

Is dit Antwerp sterk genoeg om een challenger van Club te zijn? Refaelov: 'Als ik eerlijk ben, zit dat op dit moment nog niet in ons hoofd. Het zal nog even duren voor we daarop moeten focussen. We zijn nog op weg om een steeds grotere naam in België te zijn.'

Jongere generatie

De Israëlische spelverdeler was gedurende zeven seizoenen deel van het Club Brugge dat ook stappen zette uit een dal.

Hij vergelijkt de twee "processen": 'Het is een beetje anders. Om iets te bouwen zoals Club Brugge moet je een team hebben dat al een paar jaar samen is. Als je naar het onze kijkt, merk je dat er eind dit seizoen zeven, acht spelers hun contract zien aflopen. De meeste belangrijke spelers zijn ook boven de dertig.'

'Ik snap het management, dat ze direct resultaten wilden, maar als je naar de lange termijn kijkt, zullen ze iets meer moeten investeren in een jongere generatie - altijd gecombineerd met ervaring. Op die manier kan je een groep een paar jaar met mekaar laten draaien. Ze mogen ook niet direct opgeven, als het resultaat niet direct volgt. In 2011, 2012 en volgende was het in Brugge ook niet zoals nu. Het duurde zelfs tot Preud'homme voor alles samen viel. In voetbal zijn er geen shortcuts.'

Lees het volledige interview met Lior Refaelov in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 29 januari.

Nog geen verlies tegen een ploeg uit de G5, een lange reeks ongeslagen wedstrijden in de competitie, en op één horde van de bekerfinale. Dan luidt de conclusie al snel: Royal Antwerp FC doet weer mee voor de prijzen.'De verwachtingen worden steeds hoger, omdat we ook steeds beter presteren als team', beaamt Lior Refaelov in een interview met Sport/Voetbalmagazine. 'Vergeleken met vorig seizoen doen we het thuis veel beter. We voelen in ons stadion de kracht van de supporters achter ons. Ik hoor nu wel dat de nieuwe tribune niet af zal zijn bij de start van de play-offs. Daar was intern even op gehoopt, maar ik hoor dat de opening pas voor volgend seizoen is. De sfeer begint wel te lijken op die van Jan Breydel. Ik kan dat moeilijk uitleggen, maar je weet dan vooraf: het zal vandaag weer oké zijn.' 'Vorig seizoen was dat ook al zo, maar het verschil is nu: meer kwaliteit en meer team. Meer voetballers ook die wedstrijden kunnen beslissen. Wat we nu nog missen, zijn de resultaten op verplaatsing. De winst in Cercle twee weken geleden was pas de vierde dit seizoen buitenshuis. Statistisch gezien is dat poor. Dat moet beter in 2020.'Is dit Antwerp sterk genoeg om een challenger van Club te zijn? Refaelov: 'Als ik eerlijk ben, zit dat op dit moment nog niet in ons hoofd. Het zal nog even duren voor we daarop moeten focussen. We zijn nog op weg om een steeds grotere naam in België te zijn.'De Israëlische spelverdeler was gedurende zeven seizoenen deel van het Club Brugge dat ook stappen zette uit een dal. Hij vergelijkt de twee "processen": 'Het is een beetje anders. Om iets te bouwen zoals Club Brugge moet je een team hebben dat al een paar jaar samen is. Als je naar het onze kijkt, merk je dat er eind dit seizoen zeven, acht spelers hun contract zien aflopen. De meeste belangrijke spelers zijn ook boven de dertig.' 'Ik snap het management, dat ze direct resultaten wilden, maar als je naar de lange termijn kijkt, zullen ze iets meer moeten investeren in een jongere generatie - altijd gecombineerd met ervaring. Op die manier kan je een groep een paar jaar met mekaar laten draaien. Ze mogen ook niet direct opgeven, als het resultaat niet direct volgt. In 2011, 2012 en volgende was het in Brugge ook niet zoals nu. Het duurde zelfs tot Preud'homme voor alles samen viel. In voetbal zijn er geen shortcuts.'Lees het volledige interview met Lior Refaelov in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 29 januari.