Lior Refaelov, kandidaat-winnaar van de Gouden Schoen, is al jaren een smaakmaker in het Belgisch voetbal, maar beter dan een achtste plaats deed hij nooit in het referendum.

Op de uitreiking van de Gouden Schoen was Lior Refaelov (34), die sinds 2011 in België voetbalt, nooit een hoofdrolspeler. Dat blijkt uit het lijstje hieronder (het jaartal slaat altijd op het kalenderjaar van de prestaties, die in januari van het jaar erop werden beloond).

Zelfs na zijn beste seizoen bij Club Brugge, toen hij 16 keer scoorde en voor 14 assists zorgde én blauw-zwart de beker bezorgde was dat zo. Die beloning in januari 2016: een 12e plaats!

KAA Gent werd toen kampioen en kreeg het hele podium, na ook een sterk najaar in Europa. Dat van Refaelov ging de mist in met overbelasting, wat allicht verklaart dat hij van de Brugse kern ook Mathew Ryan en Víctor Vázquez moest laten voorgaan.

Het duurde overigens vier jaar voor Lior Refaelov een eerste keer punten kreeg in dit referendum.

O ironie: Gal Aviv, mevrouw Refaelov, kreeg wél vroege erkenning tijdens het referendum. Zij kreeg in januari 2014 de trofee van de Gouden Pump.

Jaar Ploeg Gouden Schoen 2011 Club Brugge - 2012 Club Brugge - 2013 Club Brugge - 2014 Club Brugge 13e (23 punten) 2015 Club Brugge 12e (21 punten) 2016 Club Brugge 8e (30 punten) 2017 Club Brugge - 2018 Antwerp 18e (2 punten) 2019 Antwerp 30e (2 punten) 2020 Antwerp ?

