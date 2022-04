Anderlecht wil tegen KAA Gent zijn eerste beker sinds 2008 pakken. Daarvoor rekent het onder meer op Mister Croky Cup Lior Refaelov. Bij Sport/Voetbalmagazine spreekt de Israëliër over hoe hij werd overtuigd om naar Brussel te komen.

Je kwam bij Club Brugge aan in een periode dat Anderlecht het Belgische voetbal domineerde en ze zeiden direct van jou dat je een speler was met de stijl van paars-wit. Het heeft nochtans lang geduurd voor je er tekende. Voelde je je hier snel thuis?

Lior Refaelov: 'In de loop van al die jaren heb ik eigenlijk maar één concurrent gekend en dat was Anderlecht. Die club heeft altijd mijn aandacht getrokken, omdat het een tegenstander met veel kwaliteiten was. Toen ik de kans kreeg om hier te tekenen, stelde ik mezelf meteen een doel: ik wil helpen om de club weer naar de top te brengen, om weer de nummer één van het land te worden.'

Vorig seizoen speelde Anderlecht aan het einde van de reguliere competitie een van zijn beste wedstrijden van het seizoen: het won onder jouw ogen met 1-4 op de Bosuil. Was dat het moment waarop je besefte dat ze een ploeg hebben met potentieel?

Refaelov: 'Het potentieel van de club was wel voor iedereen duidelijk, denk ik. Bovendien heb je de visie van Vincent Kompany, zijn ervaring als speler van Manchester City gedurende al die jaren... Hij heeft ook met een van de beste coaches ter wereld gewerkt. Ik wilde die visie, die filosofie, van nabij meemaken. Niet alleen om te voetballen, maar ook om mijn kennis van het voetbal te verruimen met een nieuwe aanpak. Zelfs nu leer ik nog dingen die ik in mijn tien jaar in België nog nooit gezien had.'

Wat hebben de club en Vincent Kompany je precies verteld om je te overtuigen?

Refaelov: ( glimlacht) 'Grappig dat je dat vraagt, want onlangs dacht ik nog aan wat Vincent me zei net voordat ik tekende: 'Je zult zien, het zal het doeltreffendste seizoen uit je carrière worden.' En daar zijn we goed naar op weg. Ik besef in elk geval dat hij gelijk had.'

Is het zelfs met jouw ervaring, jouw carrière en een Gouden Schoen nog indrukwekkend om met Kompany om te gaan?

Refaelov: 'Ja, zeker. Hij is een icoon in België. Hij heeft in de beste competitie ter wereld gespeeld, bij een van de beste clubs ter wereld op dat moment. Hij heeft charisma, persoonlijkheid... Dat is indrukwekkend. Zelfs al zijn we bijna even oud, ik moet zeggen dat ik wel wat opgewonden was toen hij me belde. Hem horen zeggen dat hij me in zijn ploeg wilde, dat deed me iets.'

Lees het volledige interview met de koning van de Croky Cup in Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.

