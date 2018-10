Lior Refaelov: 'Zonder druk begin ik me te vervelen'

Maak er toch een positief verhaal van, geeft Lior Refaelov (32) mee bij het afscheid. Het is al diep in de namiddag als hij de deur van de Antwerpse Diamond Bar achter zich dichttrekt. In dat mooie kader, toepasselijk voor iemand die naast het voetbal ook kleine steentjes als passie heeft, hebben we het dan lange tijd gehad over zijn nieuwe uitdaging bij de Great Old, zijn toekomstplannen, maar ook de actuele situatie en de crisis binnen het Belgische voetbal. En uiteraard ook Club Brugge, waar hij in 2011 neerstreek en mee bouwde aan de successen.

