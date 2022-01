De Nederlandse spits Wout Weghorst stapt van het Duitse VfL Wolfsburg over naar Burnley FC, de rode lantaarn in de Premier League. Hij ondertekende er een contract voor 3,5 seizoenen.

De 29-jarige Weghorst speelde sinds 2018 voor Wolfsburg. Hij maakte er 59 doelpunten in 118 wedstrijden. De boomlange centrumspits (1m97) heeft twaalf caps achter zijn naam (twee goals). Wolfsburg haalde eerder op de dag met de Deense international Jonas Wind (Kopenhagen) al een vervanger voor Weghorst. (Belga)

🤝 We are delighted to confirm the arrival of Dutch International Wout Weghorst on a three-and-a-half-year deal.



Welkom bij Burnley, Wout! 🇳🇱#WelcomeWout | #UTC