Voor de match van vanavond tegen KRC Genk trainde Liverpool niet in het stadion van de huidige kampioen, maar op het veld van derdeprovincialer Veldwezelt.

Dat moet even verschieten zijn geweest voor de inwoners van het Limburgse dorpje Veldwezelt. Het telt nog geen 3000 inwoners maar het mocht zich vandaag wel opmaken voor de komst van het grote Liverpool. De Champions Leaguewinnaar van vorig jaar ging verrassend genoeg niet opwarmen in de Luminus Arena van KRC Genk maar op het veld van de plaatselijke voetbalclub.

De training van de titelverdediger bleek hermetisch gesloten en beveiligd, maar kon toch op belangstelling van Liverpool-fans rekenen. Zowel de lokale politie als de security van de Britse club was aanwezig om de training in goede banen te leiden.

Normaal gezien moest Liverpool gisteravond nog trainen op het veld van KRC Genk, maar ze hielden gewoon een inspectieronde van enkele minuten.

De Reds lstaan gedeeld tweede in de groep van KRC Genk met3 punten. Op de eerste speeldag verloren ze in en van Napoli. Op de tweede speeldag werd in eigen huis gewonnen van Salzburg na een spektakelstuk. Bij Liverpool spelen absolute sterren zoals Virgil van Dijk, Mo Salah en Sadio Mané.

