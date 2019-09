Loïs Openda wordt steeds belangrijker voor Club Brugge, en niet te vergeten: hij is nog altijd maar 19 jaar. In Sport/Voetbalmagazine spreekt hij over de moeilijke aanloop naar zijn carrière als profvoetballer.

... de evolutie die hij maakte tegenover vorig seizoen:

'Vorig seizoen was mijn eerste jaar bij de profs en als je dan meteen voor zoveel volk moet spelen, is er altijd wat stress. Toen ik tegen Atlético Madrid en Borussia Dortmund kansen miste, was ik heel ontgoocheld in mezelf en werd ik zenuwachtig uit schrik om er nog meer te missen. Daar werkte ik daarna op training veel met de coaches aan, om op mijn kwaliteiten te blijven voetballen en rustig te blijven.'

'Dit seizoen was het mijn doel om te spelen zoals ik het als kind deed. Mijn mama herhaalt het steeds weer: 'Amuseer je zoals toen je klein was en er zal iets goeds van komen.' Het gevolg daarvan was dat ik in Kiev scoorde met een plaatsbal. Mijn bedoeling was dit seizoen te beginnen zoals ik het vorige geëindigd was en dat ben ik nu dus aan het doen. Ook de nieuwe coach weet: als ik in de diepte ga, is het altijd gevaarlijk. Hij zegt dat als ik de bal in de hoek plaats, ik dit seizoen veel meer doelpunten zal maken.'

... zijn aangeboren sportieve genen:

'Na mijn geboorte ben ik een jaar in het ziekenhuis moeten blijven omdat er een probleem met mijn gezondheid was. Ik leed aan astma. Er was ook een klep in mijn keel die niet werkte en ik moest worden geopereerd. Ze zouden iets in mijn keel steken om beter te kunnen ademen. Maar de dag voor de operatie bleek uit de laatste scan dat die klep het opeens wel deed en dat ik dus toch niet geopereerd moest worden.'

'Mijn moeder herinnert mij daar altijd aan. Zij is heel gelovig en zegt dat mijn kwaliteiten een geschenk van God zijn, dat de Heer ervoor zorgde dat ik genas en mij de kracht gaf om te doen wat ik nu doe. Want de dokter vertelde haar destijds dat ik nooit sport zou kunnen doen, dat ik nooit zou mogen voetballen en zelfs nog geen honderd meter zou kunnen lopen. Terwijl ik nu profvoetballer ben en zelfs een van de snelste.'

'Zelf was mijn moeder trouwens ook heel snel. Zij is van Marokkaanse afkomst, groeide op in de buurt van Parijs en deed vroeger aan atletiek. Mijn broertje van negen, dat ook bij Club speelt, is ook snel, net als mijn zus, die in Brugge op school zit.'

... zijn idool Didier Drogba:

'Ik bewonderde altijd al Didier Drogba, hij was een voorbeeld voor mij. Mijn mama trok destijds veel geld uit om mij een officieel shirt van Chelsea met zijn rugnummer cadeau te kunnen doen. Nog altijd kijk ik soms naar video's van hem. Het gemak waarmee hij doelpunten maakte, geeft mij een boost. Dan zeg ik: ik kan dat ook, waarom niet?'

'Ik ben altijd al gefocust geweest op scoren, op mijn snelheid en op mijn lef om mij te tonen. Bij Othee-Villers deed ik 's ochtends mee met mijn ploegje en in de namiddag met jongens van vier à vijf jaar ouder en ook daar scoorde ik. Ze noemden mij de mascotte.'

