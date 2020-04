Nog voor de zaak vandaag/maandag op de rol kwam van de Rechtbank van Koophandel van Dendermonde, heeft Lokerenvoorzitter Louis de Vries de handdoek gegooid en zich neergelegd bij het vonnis dat de rechter zal uitspreken.

Dat zal ongetwijfeld het faillissement zijn van de club met stamnummer 282. Dit omdat er een schuldenlast was van zowat 5 miljoen euro, naast het feit dat diverse leveranciers niet werden betaald en de lonen van spelers en werknemers van de 1B-club niet meer werden gestort.

'De raad van bestuur en ikzelf als voorzitter van Sporting Lokeren zijn er niet in geslaagd tijdig de noodzakelijke investeerders aan te trekken om de deadlines te halen die de continuïteit van de club moesten verzekeren. Daarom is besloten dat onze advocaat zich vandaag, maandag 20 april, zal schikken naar de uitspraak die gaat volgen in de zaak die heden wordt ingeleid. U zal begrijpen dat ik op dit ogenblik zowel emotioneel, maatschappelijk als persoonlijk te diep in de put zit om persoonlijk te reageren', meldde Louis de Vries in een bericht aan de fans dat werd gepost in de Facebookgroep van de Lokerse fans.

Ondertussen voerde de jeugdwerking al gesprekken met betrekking tot een fusie met VW Hamme. Dat team is degradant in 2e Amateurklasse. De nieuwe fusieclub zou spelen onder het stamnummer van Hamme en dus volgend seizoen uitkomen in 3e Amateurklasse.

Uiteraard moeten de partijen eerst een akkoord bereiken. Binnen het kamp van VW Hamme is immers niet iedereen opgezet met een mogelijke fusie met Sporting Lokeren. Kan wit-zwart-geel niet samenwerken met een andere ploeg, dan verdwijnt de club. Een andere optie is dat er een nieuwe opstart komt, zij het in vierde provinciale Oost-Vlaanderen.

