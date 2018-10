Lokeren-coach Peter Maes verschijnt voor onderzoeksrechter in fraudezaak

Zijn advocaat Dirk Vanden Boer wilde bij het binnengaan van het gerechtsgebouw in Tongeren niets kwijt.

Meester Vanden Boer bevestigde dat Maes zich maandagvoormiddag bij het parket heeft aangeboden en dat hij tijdens de loop van het verhoor werd aangehouden. Hij bracht de nacht in de cel door.

Volgens Het Belang van Limburg is de onderzoeksrechter niet Joris Raskin, tegen wie Hans Rieder, de advocaat van scheidsrechter Bart Vertenten, maandagochtend een verzoek tot wraking heeft ingediend op de rechtbank in Tongeren. Het zou gaan om een collega-onderzoeksrechter die eerder al bijstand bood.

De arrestatie van Peter Maes heeft volgens de krant wellicht te maken met Dejan Veljkovic, de makelaar van de trainer, die al een tijdje in de cel zit voor zijn rol in de matchfixing en witwaspraktijken.

Verhoord

Maandagnamiddag leidde Peter Maes nog de training bij Sporting Lokeren. Later op de dag zou Maes opgepakt zijn om dinsdag verhoord te worden door de onderzoeksrechter in het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal. Maar de club verkeert in het ongewisse en zond maandagavond een communiqué uit.

'De club heeft vanavond via de pers vernomen dat Peter Maes werd opgepakt en morgen voor de onderzoeksrechter moet verschijnen. Eerder vandaag werd Peter Maes in Hasselt uitgenodigd voor een gesprek in het fraudedossier. Vanavond heeft de club via de media vernomen dat de coach morgen zal worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Over verdere informatie beschikken wij als club op dit moment niet. Morgen zijn er twee trainingen gepland. Arnar Vidarsson zal alvast de ochtendtraining voor zijn rekening nemen', aldus het communiqué.