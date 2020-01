Lokeren wil zo snel mogelijk uit de sportieve en financiële problemen raken en heeft vrijdag een vierjarige sponsordeal met de Chinese groep Ke Hua Sports bekendgemaakt.

De Chinese groep neemt Lokeren niet over en dus zal de club gewoon in Belgische handen blijven. Wel zal de club uit het Waasland nauw samenwerken met de Chinezen die al actief zijn in het voetbal met eigen academies en sportcentra. Bovendien is er een optie dat de Chinese groep op korte termijn de club voor een minderheidspercentage kan meebesturen.

'De samenwerking zal activiteiten in beide richtingen ontwikkelen waarbij talentvolle Chinese jongeren voor korte en langere termijn naar Sporting Lokeren zullen afzakken. En onze club zal ook een instrument worden om Europese voetbalexpertise en knowhow in China verder uit te rollen', meldt de club vrijdag.

'Je mag dus veel Chinese beweging naar Lokeren verwachten. Anderzijds zullen wij ook professionals naar daar sturen. Denk maar aan coaches, jeugdcoaches, leden van de medische staf, enzovoort', vertelde Lokeren-voorzitter Louis de Vries.

'Vooral de jeugdwerking van Lokeren en ook de achtergrond van Louis de Vries met betrekking tot het opleiden van internationaal doorgebroken Belgische voetballers en zijn activiteiten uit het verleden in het Chinese voetbal waren bepalend in de keuze voor deze club. Het project wordt ook ondersteund door een aantal Chinese bedrijven die op deze manier hun naamsbekendheid in Europa willen versterken.'

'Door deze samenwerking kan Lokeren opnieuw zorgenvrij naar de toekomst kijken en de club in alle geledingen opnieuw uitbouwen en moderniseren tot een professionele maar streekgebonden, ambitieuze familieclub', besloot de Wase voetbalclub.

