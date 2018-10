Lokeren haalt Trond Sollied terug naar Jupiler Pro League

Beide partijen hebben een mondeling akkoord, zo verduidelijkt Lokeren. De club zal later ook meer uitleg geven over een aantal details, die nog in onderhandeling zijn.

Assistent Arnar Vidarsson, nu even interim-trainer, zal de volgende wedstrijd van Lokeren, donderdag in Anderlecht, leiden.

Comeback

Sollied is geen onbekende in de Belgische voetbalwereld. De 59-jarige Noor stond in ons land al aan het hoofd van AA Gent (drie termijnen), Club Brugge en Lierse. Zijn laatste Belgische club was Gent, waar hij in oktober 2012 moest vertrekken.

Nadien coachte Sollied nog het Turkse Elazigspor, maar daar moest hij in de herfst van 2013 na enkele maanden opkrassen. Sindsdien was hij nergens meer aan de slag als T1.

Sollied was in België vooral succesvol bij Club Brugge. Met blauw-zwart veroverde hij twee Belgische titels (2003 en 2005) en tweemaal de Beker van België (2002 en 2004). In 2003 en 2005 kreeg de Noor ook de prijs van Belgische Trainer van het Jaar.

Degradatiegevaar

Lokeren heeft zijn start in de Jupiler Pro League gemist en staat na twaalf speeldagen gedeeld laatste met zes punten. Zulte Waregem en Moeskroen doen even slecht.

Afgelopen weekend kwam Sporting op Daknam niet verder dan 0-0 tegen KV Oostende, waarna de samenwerking met coach Peter Maes stopgezet werd. Op de volgende speeldag, nu donderdag, trekt Lokeren dus naar Anderlecht.

