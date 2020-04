Lokeren-voorzitter Louis de Vries stapt naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om alsnog een licentie te krijgen voor zijn team. Hij neemt zo de vlucht vooruit en weet nu al dat de licentiecommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB) geen gunstig advies zal verlenen aan het dossier van de Waaslanders.

"Mocht ik de moed al opgegeven hebben, wat anderen misschien al lang zouden hebben gedaan, dan gingen we niet naar het BAS", legde De Vries uit. "Ik hoop echter nog steeds op een goede afloop in deze hele affaire. En daar werken we keihard aan. Nog altijd."

Er werden dit jaar al verschillende pistes bewandeld om Sporting Lokeren opnieuw financieel gezond te maken. Maar met nog geen enkele partij kwam het tot een akkoord. "We trekken naar het BAS omdat we nog volop bezig zijn om een oplossing te vinden", vervolgde De Vries. "Ik voer momenteel gesprekken met mensen uit het buitenland. Daarover kan ik niets meer zeggen. Discretie is aan de orde in dergelijke gevallen, dus kan ik ook niet melden over wie het gaat. Ik werk nog steeds aan de redding van mijn club."

Door de coronamaatregelen hebben ze bij Sporting Lokeren wat tijd gekocht. Er werden ondertussen twee voorlopige bewindvoerders, Kris Goeman en Juul Creytens, aangesteld door de Ondernemingsrechtbank van Dendermonde en de datum waarop de club met stamnummer 282 mogelijk failliet verklaard zou worden is opgeschoven van 23 maart tot 20 april.

"Het is mede door het coronavirus dat we in de problemen geraakten", besloot De Vries. "De transacties met het geteisterde China vielen helemaal stil na januari en dus ook met onze partner aldaar. Er werd heel lacherig over gedaan, maar het is nu eenmaal zo. Wij blijven echter verder werken aan de toekomst van Sporting Lokeren. Ik denk zeker nog niet aan stoppen. Ik blijf constructief bezig."

Indien Sporting Lokeren geen licentie krijgt zou de tweevoudig bekerwinnaar kunnen afdalen naar de tweede amateurklasse.

Lees ook: De roemrijke geschiedenis van Sporting Lokeren: toen topspelers Daknam verkozen boven Man U

"Mocht ik de moed al opgegeven hebben, wat anderen misschien al lang zouden hebben gedaan, dan gingen we niet naar het BAS", legde De Vries uit. "Ik hoop echter nog steeds op een goede afloop in deze hele affaire. En daar werken we keihard aan. Nog altijd." Er werden dit jaar al verschillende pistes bewandeld om Sporting Lokeren opnieuw financieel gezond te maken. Maar met nog geen enkele partij kwam het tot een akkoord. "We trekken naar het BAS omdat we nog volop bezig zijn om een oplossing te vinden", vervolgde De Vries. "Ik voer momenteel gesprekken met mensen uit het buitenland. Daarover kan ik niets meer zeggen. Discretie is aan de orde in dergelijke gevallen, dus kan ik ook niet melden over wie het gaat. Ik werk nog steeds aan de redding van mijn club." Door de coronamaatregelen hebben ze bij Sporting Lokeren wat tijd gekocht. Er werden ondertussen twee voorlopige bewindvoerders, Kris Goeman en Juul Creytens, aangesteld door de Ondernemingsrechtbank van Dendermonde en de datum waarop de club met stamnummer 282 mogelijk failliet verklaard zou worden is opgeschoven van 23 maart tot 20 april. "Het is mede door het coronavirus dat we in de problemen geraakten", besloot De Vries. "De transacties met het geteisterde China vielen helemaal stil na januari en dus ook met onze partner aldaar. Er werd heel lacherig over gedaan, maar het is nu eenmaal zo. Wij blijven echter verder werken aan de toekomst van Sporting Lokeren. Ik denk zeker nog niet aan stoppen. Ik blijf constructief bezig." Indien Sporting Lokeren geen licentie krijgt zou de tweevoudig bekerwinnaar kunnen afdalen naar de tweede amateurklasse.