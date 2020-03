Hoe moet het nog verder met Lokeren? De club kreeg een maand uitstel om de schulden in te lossen, maar ook dan lijkt het niet in orde te komen.

Normaal zou de rechtbank maandag een uitspraak gedaan hebben over de toekomst van Lokeren, maar dat werd uitgesteld tot 20 april. Dat geeft eigenaar Louis de Vries, die in juni vorig jaar de club overnam van Roger Lambrecht, nog even ademruimte om een financiële oplossing te vinden. Die ligt misschien niet bij mogelijke buitenlandse overnemers, maar in België zelf. Het is namelijk zo dat De Vries nog zo'n 3,5 miljoen moet betalen aan de groep rond Roger Lambrecht. Als de rechtbank Lokeren failliet verklaart, zijn Lambrecht en co dat geld kwijt. Dus wordt samen met de vorige eigenaars en lokale ondernemers gezocht naar een oplossing op regionaal niveau om dat noodscenario te vermijden. Komt het toch tot een failliet, dan rest alleen een doorstart op lager niveau, al dan niet met het huidige stamnummer 282. Een failliet zou ook betekenen dat Lokeren zijn 50e verjaardag net niet haalt.