Geruchten doen de ronde dat Sporting Lokeren vrijdag de boeken zou neerleggen en zelf het faillissement zal aanvragen. Dat wordt evenwel met klem ontkend door voorzitter Louis de Vries.

Maandag kwamen stemmen naar buiten dat Lokeren-voorzitter Louis de Vries zichzelf nog tot vrijdag gaf om een oplossing en geld te vinden voor de club. Anders zou hij zelf aan het einde van de week het faillissement aanvragen. De onderhandelingen met de Chinese overnemer Ke Hua Sports blijven maar aanslepen door het coronavirus.

Maar nu heeft voorzitter De Vries zelf gereageerd. ''Ik weet niet waar al die geruchten vandaan komen. Ik heb deze ochtend de mensen in de club, de spelers en het personeel, toegesproken en gemeld dat er donderdag een Raad van Bestuur is. We zullen daarop enkele beslissingen nemen. Iemand heeft dit verkeerd geïnterpreteerd en de moeite gevonden om het zo naar buiten te brengen. Ik krijg nu heel de tijd telefoons met de vraag of we vrijdag de boeken gaan neerleggen. Dat is dus niet het geval.'

Er wordt geopperd dat het verhaal met de Chinese investeerders een luchtbel zou zijn. 'Ook dat is niet waar. Wij hebben een contract met die Chinese investeerders, Ke Hua Sports. En die mensen zullen die verbintenis nakomen. Er zijn echter problemen met de administratie om de financiële kant van de zaak na te komen. Hierdoor zijn we in de problemen gekomen. Ik heb trouwens deze ochtend nog contact gehad met die investeerders. En tot slot, wij zijn niet het enige bedrijf dat problemen heeft met de werking in China door het coronavirus. Wij hebben bovendien vandaag ons licentiedossier ingediend voor volgend seizoen.'

'Vechten voor Lokeren'

Eerder op de dag lieten de spelers en staf van Lokeren al weten verder te willen vechten voor de club.

'Er werd ons vanmorgen meegedeeld dat de club in een precaire financiële situatie zit en dat de mogelijkheid bestaat dat achterstallige en toekomstige lonen bij zowel spelers als trainers niet meer uitbetaald gaan worden. Naar aanleiding van dit nieuws hebben spelers en staff beslist om ondanks deze moeilijke omstandigheden in het belang van supporters, jeugdwerking en medewerkers verder te vechten voor deze club.'

Lokeren verloor zondag met 0-2 van Virton en is daardoor veroordeeld tot de play-downs in 1B. Ook financieel zitten de Waaslanders in slechte papieren en is voorzitter Louis De Vries op zoek naar vers kapitaal om de club leefbaar te houden.

