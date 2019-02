Lokeren ontslaat Geoffrey Mujangi-Bia op staande voet

Sporting Lokeren geeft geen commentaar bij het ontslag. Mujangi-Bia speelde maandagavond nog op Standard met de belofteploeg, een wedstrijd die de Waaslanders trouwens verloren met 7-0 cijfers.

'Geoffrey Mujangi-Bia heeft deze voormiddag op de club te horen gekregen dat hij hier niet meer welkom is en dat om dringende reden. Meer willen we daar niet over kwijt. Dat is interne keuken. Mujangi-Bia trainde dan ook niet meer mee vandaag en zal een aangetekend schrijven ontvangen vanuit de club met zijn ontslag', meldde persverantwoordelijke Herman Van de Putte.

Middenvelder Geoffrey Mujangi Bia vervoegde op 13 september Sporting Lokeren en had er een contract dat liep tot juni 2019. Daar kwam dus vervroegd een einde aan.

De speler nam het niet zo nauw met de tijdstippen waarop de trainingen onder Glen De Boeck aanvatten. Meermaals kwam hij te laat en er werd hem een gebrek aan beroepsernst aangewreven.

In de Jupiler Pro League staat Lokeren op de allerlaatste plaats met slechts 14 punten. Het geloof dat het team ook volgend seizoen nog in 's lands hoogste divisie zal spelen, ebt alsmaar meer en meer weg.

Zaterdagavond ontvangt Sporting Lokeren in het eigen Daknamstadion de derde in de stand, Antwerp.