De Raad van Bestuur van Sporting Lokeren is donderdagavond samengekomen om de toekomst van de geplaagde club te bespreken. Een doorbraak bleef uit.

'De Raad van Bestuur is momenteel nog volop bezig. Het zal wellicht nachtwerk worden. Men is telefonisch overleg aan het plegen en ook via Skype worden allerlei mensen gecontacteerd. De vergadering had niet plaats op de club. Of het de goede kant uitgaat kan ik niet zeggen maar er wordt morgen/vrijdag gewoon verder gewerkt op Sporting Lokeren', meldt Guy Van den Broeck.

Stijn Vreven zal dus vrijdag opnieuw zijn troepen klaarstomen voor de match van komende zaterdag op Roeselare. Net na de training donderdagmiddag gaf de coach een zeer emotionele toespraak. 'Ik weet ook niet of we zaterdagavond nog spelen op Roeselare. Als dat zo is dan wil ik dat iedereen zich voor meer dan 100 procent inzet en vecht voor de club. Wie niet wil spelen mag mij dat zeggen. Ik heb daar alle begrip voor. Niemand heeft het in deze tijden gemakkelijk. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje maar als we spelen wil ik dat doen met mensen die gemotiveerd zijn.'

'Dat het in de huidige omstandigheden niet leuk werken is moet ik niemand wijsmaken. Er gaan hier de wildste geruchten rond. Wat moet je allemaal nog geloven? Ook wij tasten volledig in het duister van wat nog volgt', vervolgde Stijn Vreven.

De coach blijft echter gedreven zijn werk doen. 'Wat kan ik anders doen? Ik probeer mijn spelers nog steeds te motiveren, maar gemakkelijk is dat niet. Het wordt alsmaar moeilijker, zeker als je geen beloning krijgt voor je werk.'

