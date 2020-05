Coach Peter Maes zal zijn op 30 juni aflopende contract bij Lommel niet verlengen. Dat heeft de Limburgse club donderdag bevestigd.

De 55-jarige Maes stond sinds oktober vorig jaar aan het hoofd van Lommel en verzekerde met het team het behoud in 1B. De Limburgers kwamen wel in financiële problemen, maar die zijn van de baan na de overname door City Football Group (CFG). Zo komt Lommel in een netwerk van clubs terecht met als belangrijkste uithangbord de Engelse topper Manchester City.

Maes, die van 1982 tot 1989 het doel van Lommel SK verdedigde, coachte achtereenvolgens Verbroeding Geel (2002-06), KV Mechelen (2006-10), Lokeren (2010-15), Racing Genk (2015-17) en opnieuw Lokeren (2017-18). In 2018 raakte Maes in opspraak in het voetbalschandaal Propere Handen. De Limburger werd toen in verdenking gesteld van witwaspraktijken en lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij bracht een nacht door in een politiecel. Even later, op 27 oktober 2018, werd hij ontslagen bij Lokeren.

'Lommel SK wil Peter Maes uitermate danken voor zijn bijdrage en wenst hem het allerbeste in zijn verdere carrière.'

Bedankt, Peter Maes!

👉 Lees hier: https://t.co/veIutNGQDe #iedereenLSK pic.twitter.com/kd1jKfMLyP — Lommel SK (@LommelSKOff) May 28, 2020

De 55-jarige Maes stond sinds oktober vorig jaar aan het hoofd van Lommel en verzekerde met het team het behoud in 1B. De Limburgers kwamen wel in financiële problemen, maar die zijn van de baan na de overname door City Football Group (CFG). Zo komt Lommel in een netwerk van clubs terecht met als belangrijkste uithangbord de Engelse topper Manchester City. Maes, die van 1982 tot 1989 het doel van Lommel SK verdedigde, coachte achtereenvolgens Verbroeding Geel (2002-06), KV Mechelen (2006-10), Lokeren (2010-15), Racing Genk (2015-17) en opnieuw Lokeren (2017-18). In 2018 raakte Maes in opspraak in het voetbalschandaal Propere Handen. De Limburger werd toen in verdenking gesteld van witwaspraktijken en lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij bracht een nacht door in een politiecel. Even later, op 27 oktober 2018, werd hij ontslagen bij Lokeren.