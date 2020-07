De Engelsman Liam Manning is de opvolger van Peter Maes als coach van Lommel SK. Dat heeft de 1B-club vrijdag aangekondigd.

Manning was eerder Academy Director bij New York City FC, één van de zusterclubs van de City Football Group. CFG werd medio mei eigenaar van de Limburgse club. Door de overname kwam Lommel in een netwerk van clubs terecht met als belangrijkste uithangbord de Engelse topper Manchester City.

"Ik ben blij dat ik Lommel kan vervoegen en deze nieuwe reis in de geschiedenis van de club kan leiden onder de paraplu van de City Football Group. Lommel is een club met een gevestigde geschiedenis in het Belgische voetbal, met een solide basis en enorm groeipotentieel. Ik wil mijn best doen om de traditie van de club, om jong talent te helpen ontwikkelen, voort te zetten", aldus Manning op de clubsite.

Sportief directeur, Ronny Van Geneugden, is blij met de nieuwe hoofdcoach: "Hij heeft veel expertise in het trainen en ontwikkelen van jong talent, wat perfect past in de langetermijnstrategie van Lommel SK."

Eerder werkte de Engelsman in de academiestructuur van het Engelse voetbal, met belangrijke rollen bij West Ham United en Ipswich Town.

Eind mei kreeg Peter Maes bij Lommel te horen dat zijn aflopende contract niet zou verlengd worden.

