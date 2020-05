Lommel SK is er donderdag in geslaagd om de arbiters van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) te overtuigen om de Limburgers de licentie voor 1A en 1B toe te kennen. De Tijd maakte ook nog eens bekend dat Lommel wordt overgenomen door Manchester City.

Lommel lijkt gered van de financiële problemen. Donderdag kreeg het de felbegeerde proflicentie voor het komende seizoen en raakte ook bekend dat de Limburgse club overgenomen wordt door het Engelse Manchester City.

De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zette Lommel begin april terug naar de tweede amateurklasse. Bij het uitbreken van de coronacrisis trok kersvers Israëlisch eigenaar Udi Shochatovich de stekker uit zijn engagement. Gevolg: ontbrekende arbeidsvergunningen, onbetaalde lonen, geen budgetten, RSZ- en btw-achterstanden en ontbrekende verzekeringen.

Lommel ging in allerijl aan de slag met een nieuw project, dat het BAS donderdag overtuigde van de levensvatbaarheid van de club aan de Gestelsedijk. Een groep achter ex-voorzitter Paul Kerkhofs had de club namelijk overgenomen van de Israëliër, die de club zelf nog maar een jaar in handen had. Behalve de 1B-licentie, mochten de Limburgers ook de 1A-licentie in ontvangst nemen voor de jaargang 2020-2021. In principe komt Lommel volgend seizoen daardoor uit in de Proximus League.

Deel van City-imperium

En dat zal volgend jaar ook als deel van het imperium van Manchester City zijn. Lommel wordt namelijk overgenomen door de regerende Engelse kampioen. Dat maakte De Tijd donderdag bekend. Voor City is Lommel een koopje, want het moet slechts 2 miljoen euro op tafel leggen om de schuldenput te dichten.

Zo komt de Belgische 1B-club in het wereldwijde net van City terecht. De groep achter de club van Kevin De Bruyne heeft namelijk ook clubs in Australië, Uruguay, de VS en India en heeft het nog minderheidsbelang bij clubs in Spanje, China en Japan.

