Politicus Lorin Parys (45) vertrekt bij N-VA en is kandidaat om Pierre François op te volgen als CEO van de Pro League, de koepel boven het Belgische profvoetbal. Dat bericht Het Laatste Nieuws maandag.

De Pro League zit sinds januari zonder CEO, nadat Pierre François vroegtijdig zijn ontslag had ingediend, tegen de achtergrond van het voetbalschandaal Operatie Zero. Normaal liep zijn mandaat eind juni af. Sindsdien hadden Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute en Club Brugge-manager Vincent Mannaert een tijdelijk mandaat om de Pro League te leiden.

Volgens Het Laatste Nieuws kwamen zij in hun zoektocht naar een opvolger voor Pierre François uit bij Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger en ondervoorzitter van de N-VA. In het verleden was Parys al actief bij Club Brugge. Bronnen binnen N-VA bevestigden aan Het Laatste Nieuws dat de politicus de partij zou verlaten en kandidaat-CEO is.

In elk geval is het zo dat op dit moment een raad van bestuur aan de gang is van de Pro League. Maandagmiddag is een algemene vergadering van de Pro League bijeengeroepen, waar de vacante positie van CEO van de Pro League geagendeerd zou staan.

