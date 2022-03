De Pro League heeft Lorin Parys (45) aangeduid als nieuwe CEO. Dat heeft de belangenvereniging van de profclubs maandagnamiddag bekendgemaakt.

Parys verlaat N-VA, waar hij ondervoorzitter was. Hij begint vanaf 1 april bij de Pro League. Parys is er de opvolger van Pierre François, die in januari zijn ontslag indiende. In het verleden was Parys kort actief als COO bij Club Brugge.

'Het is een intensief proces geweest, geleid door de headhunters van Odgers Berndtson', zo klinkt het in een persbericht. 'We hebben gekozen voor iemand die met een frisse maar analytische blik naar de sport kan kijken, mensen kan samenbrengen en op zoek gaat naar oplossingen. Lorin wordt het gezicht van het professionele voetbal in België maar zal achter de schermen de relaties met de clubs, de Voetbalbond, ACFF, Voetbal Vlaanderen, partners en beleid uitbouwen en de organisatie leiden. We wensen hem daarbij alle steun en succes toe.'

'Ik vond het voor mezelf tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan', reageert Parys. 'Het is mijn ambitie om voetbal te doen groeien als sport, als maatschappelijke motor en als economische sector. Ik schakel nu dus over van de hoofdzaak naar de belangrijkste bijzaak. En die oogt best indrukwekkend met meer dan 1 miljoen geregistreerde fans, meer dan 3 miljoen toeschouwers, 11.000 geregistreerde jeugdspelers en 298 sociale projecten met 55.000 deelnemers en 700 miljoen euro toegevoegde waarde in combinatie met duizenden jobs bij de profclubs. Samen met alle partners die het voetbal heeft heb ik ontzettend veel zin om daar nog een turbo op te steken. Vanaf vrijdag 1 april leg ik al mijn politieke functies neer en zal ik me 100% inzetten voor ons voetbal.'

De Pro League zat sinds januari zonder CEO, nadat Pierre François vroegtijdig zijn ontslag had ingediend, tegen de achtergrond van het voetbalschandaal Operatie Zero. Normaal liep zijn mandaat eind juni af. Sindsdien hadden Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute en Club Brugge-manager Vincent Mannaert een tijdelijk mandaat om de Pro League te leiden.

