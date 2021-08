Iets na 18 uur zal Club Brugge zijn tegenstanders in de groepsfase van de Champions League kennen. Wie zie jij het liefst uit de trommels komen vanavond in Istanbul?

'We gaan dit jaar vol voor Europa', vertelde Philippe Clement in de Competitiespecial van Sport/Voetbalmagazine. Dat verhaal gaat als kampioen van België van start in de groepsfase van de Champions League, maar wordt allesbehalve een eenvoudig verhaal.

Club Brugge zit vanavond bij de loting in Istanbul in de laatste van vier potten, bij de allerkleinste clubs van deze editie dus. Daardoor moet blauw-zwart hopen dat er wat haalbare kaarten uit de andere potten komen. Of hopen de spelers en directie vooral op grote namen?

Die grote namen kunnen zeker gekoppeld worden aan de Belgische kampioen. Kijk bijvoorbeeld maar naar pot 1 met Champions Leaguewinnaar Chelsea, de kampioen van de Europa League Villarreal en vervolgens nog de kampioenen van de zes bestgeplaatste landen op de coëfficiëntenlijst. Dat zijn dit jaar Atlético Madrid, Manchester City, Bayern, Inter, Lille en Sporting Lissabon. Niet meteen hapklare brokken, al weet je tegen een Lille of Sporting maar nooit wat er uit de bus kan vallen.

Ben je echt op zoek naar mooie affiches, dan moet je vreemd genoeg in pot 2 zijn. Daar staan de best geklasseerde ploegen die geen kampioen werden. Zo heb je er Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla en Dortmund. Bijna stuk voor stuk onmogelijke tegenstanders voor Club. In pot 3, tot slot, moeten de tegenstanders zitten waarmee Club voor de derde plaats strijdt. Dat zijn zitten met FC Porto, Ajax, RB Leipzig, Atalanta, Zenit, Benfica, Sjachtar en RB Salzburg.

Wie zie jij het liefst gekoppeld worden aan Club Brugge? Vul hieronder onze poll in!

