Vrijdagmiddag werd voor de eerste keer geloot voor de poulefase van de gloednieuwe Conference League. KAA Gent, de enige Belgische deelnemer, werd ingedeeld in groep B met het Servische Partizan Belgrado, Flora Tallinn uit Estland en het Cypriotische Famagusta.

Gent was bij de loting reekshoofd en ontliep op die manier kleppers als AS Roma en Tottenham. De Buffalo's, die in groep B werden ingedeeld, kregen uit pot 2 Partizan Belgrado voor de kiezen, de Servische vicekampioen achter het ongenaakbare Rode Ster Belgrado. Uit de derde pot kwam de Estse kampioen Flora Tallinn uit de bus, dat zich voor het eerst kon plaatsen voor de poulefase van een Europese clubcompetitie. Anorthosis Famagusta, de Cypriotische bekerwinnaar in pot 4, maakte groep B vol.

De Conference League doet dit seizoen zijn intrede en is de derde Europese clubcompetitie, na de Champions League en Europa League. AA Gent kreeg als winnaar van de Europe play-offs van het vorige seizoen in de Jupiler Pro League een ticket voor de tweede voorronde (van vier). De Gantoise schakelde in de kwalificaties achtereenvolgens het Noorse Vålerenga, Letse FK RFS en Poolse Rakow Czestochowa uit. Ook RSC Anderlecht kwam in de voorrondes van de Conference League in actie, maar sneuvelde in de play-offronde tegen de Nederlanders van Vitesse.

Uniek aan het Conference League-format is dat alle teams zich voor de poulefase van de competitie moesten plaatsen via de voorrondes. De groepsfase, met in totaal 32 teams, bestaat uit acht poules van vier. De ploegen spelen via de gekende formule met heen- en terugwedstrijden in totaal zes duels, telkens op donderdagavond. De acht groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales. Voor de nummers twee uit iedere groep staat nog een tussenronde tegen de ploegen die derde eindigden in hun Europa League-poule op het programma. De finale is voorzien op 25 mei in de Albanese hoofdstad Tirana.

Lees meer over de groepen in de Europa League en Champions League.

Gent was bij de loting reekshoofd en ontliep op die manier kleppers als AS Roma en Tottenham. De Buffalo's, die in groep B werden ingedeeld, kregen uit pot 2 Partizan Belgrado voor de kiezen, de Servische vicekampioen achter het ongenaakbare Rode Ster Belgrado. Uit de derde pot kwam de Estse kampioen Flora Tallinn uit de bus, dat zich voor het eerst kon plaatsen voor de poulefase van een Europese clubcompetitie. Anorthosis Famagusta, de Cypriotische bekerwinnaar in pot 4, maakte groep B vol. De Conference League doet dit seizoen zijn intrede en is de derde Europese clubcompetitie, na de Champions League en Europa League. AA Gent kreeg als winnaar van de Europe play-offs van het vorige seizoen in de Jupiler Pro League een ticket voor de tweede voorronde (van vier). De Gantoise schakelde in de kwalificaties achtereenvolgens het Noorse Vålerenga, Letse FK RFS en Poolse Rakow Czestochowa uit. Ook RSC Anderlecht kwam in de voorrondes van de Conference League in actie, maar sneuvelde in de play-offronde tegen de Nederlanders van Vitesse.Uniek aan het Conference League-format is dat alle teams zich voor de poulefase van de competitie moesten plaatsen via de voorrondes. De groepsfase, met in totaal 32 teams, bestaat uit acht poules van vier. De ploegen spelen via de gekende formule met heen- en terugwedstrijden in totaal zes duels, telkens op donderdagavond. De acht groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales. Voor de nummers twee uit iedere groep staat nog een tussenronde tegen de ploegen die derde eindigden in hun Europa League-poule op het programma. De finale is voorzien op 25 mei in de Albanese hoofdstad Tirana.