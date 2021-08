Bij de loting van de Europa League vrijdagmiddag werden Antwerp en KRC Genk niet gekoppeld aan de echt grote namen. Antwerp neemt het op tegen Olympiacos, Frankfurt en Fenerbahce. KRC Genk strijdt met Dinamo Zagreb, West Ham en Rapid Wenen om een plek in de volgende ronde.

Met Dinamo Zagreb kreeg Genk één van de op papier minder sterke teams uit de eerste pot. De regerende Kroatische kampioen en bekerwinnaar moest in de play-offronde van de Champions League verrassend zijn meerdere erkennen in het Moldavische Sheriff Tiraspol. West Ham United eindigde vorig seizoen verrassend op de zesde plaats in de Premier League, en staat na twee speeldagen met 6 op 6 aan de leiding. Rapid Wenen, de Oostenrijkse vicekampioen, strandde in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sparta Praag en knokte zich vervolgens via Anorthosis Famagusta en Zorya Lugansk tot in de groepsfase van de Europa League.

Antwerp kan met Olympiacos uit pot 1 evenmin mopperen. De Griekse regerende kampioen werd in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Ludogorets en verschalkte nadien Slovan Bratislava voor een stek in de groepsfase van de Europa League. Met Eintracht Frankfurt krijgt het team van John van den Brom ook het nummer vijf van het voorbije Bundesliga-seizoen voorgeschoteld. Fenerbahçe tot slot eindigde op de derde plaats in de Turkse Süper Lig en versloeg HJK Helsinki in de play-offronde.

De acht groepswinnaars plaatsen zich voor de achtste finales. In de Europa League neemt de tweede van een groep het om een plaats in de achtste finales op tegen een club die derde werd in de poulefase van de Champions League. De derde gaat door in de Conference League en neemt het daar voor een plaats bij de laatste zestien op tegen een runner-up.

The 2021/22 Europa League group stage is set! 🤩



🤔 Most exciting group?#UELdraw pic.twitter.com/X5gEpxegzp — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 27, 2021

Om 13u30 werd ook geloot voor de groepsfase van de nieuwe Conference League. En ook KAA Gent mag zeker niet klagen over de tegenstanders. Ontdek de groep van de Buffalo's hier.

Gisteren al mocht Club Brugge opdraven in de loting van de Champions League. Blauw-zwart kreeg met Man. City, PSG en RB Leipzig een loodzware groep voorgeschoteld. Lees meer hier.

Met Dinamo Zagreb kreeg Genk één van de op papier minder sterke teams uit de eerste pot. De regerende Kroatische kampioen en bekerwinnaar moest in de play-offronde van de Champions League verrassend zijn meerdere erkennen in het Moldavische Sheriff Tiraspol. West Ham United eindigde vorig seizoen verrassend op de zesde plaats in de Premier League, en staat na twee speeldagen met 6 op 6 aan de leiding. Rapid Wenen, de Oostenrijkse vicekampioen, strandde in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sparta Praag en knokte zich vervolgens via Anorthosis Famagusta en Zorya Lugansk tot in de groepsfase van de Europa League. Antwerp kan met Olympiacos uit pot 1 evenmin mopperen. De Griekse regerende kampioen werd in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Ludogorets en verschalkte nadien Slovan Bratislava voor een stek in de groepsfase van de Europa League. Met Eintracht Frankfurt krijgt het team van John van den Brom ook het nummer vijf van het voorbije Bundesliga-seizoen voorgeschoteld. Fenerbahçe tot slot eindigde op de derde plaats in de Turkse Süper Lig en versloeg HJK Helsinki in de play-offronde. De acht groepswinnaars plaatsen zich voor de achtste finales. In de Europa League neemt de tweede van een groep het om een plaats in de achtste finales op tegen een club die derde werd in de poulefase van de Champions League. De derde gaat door in de Conference League en neemt het daar voor een plaats bij de laatste zestien op tegen een runner-up. Om 13u30 werd ook geloot voor de groepsfase van de nieuwe Conference League. En ook KAA Gent mag zeker niet klagen over de tegenstanders. Ontdek de groep van de Buffalo's hier. Gisteren al mocht Club Brugge opdraven in de loting van de Champions League. Blauw-zwart kreeg met Man. City, PSG en RB Leipzig een loodzware groep voorgeschoteld. Lees meer hier.